﻿三賊密密偷50渠蓋 警冒寒埋伏人贓並獲

沉寂一時的偷鐵黨又再出沒！大埔梅樹坑公園近日發生數宗逾百個渠蓋被偷鐵黨偷走案，警方經調查及蒐證後，相信偷鐵黨會再次出沒，特遣隊警員昨凌晨在攝氏約五度的寒夜埋伏兩小時，見三名可疑男子分乘私家車及貨車到場，將逾五十個價值約一萬元渠蓋偷走，將疑人一網成擒。



消息稱，自上月開始，梅樹坑公園先後發生三宗坑渠蓋被偷走事件，共有逾百個渠蓋被盜去，每個渠蓋價值約二百元。昨晨埋伏警員見時機成熟，即上前表露身份截停三疑人，共檢獲約五十個被偷走的渠蓋，價值共約一萬元，調查後以涉嫌盜竊將該三名分別姓楊及姓朱（均三十七歲），及李（四十七歲）男子拘捕。