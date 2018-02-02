﻿警拘男子帶署調查 ﻿慰安婦像﻿﻿離奇遭移走﻿

中環交易廣場發生耐人尋味盜竊案，兩座擺放在廣場對出行人天橋的慰安婦雕像，昨凌晨遭人移走。警方趕抵現場，拘捕一名涉嫌盜竊男子。



現場康樂廣場八號交易廣場對開行人天橋，天橋上擺放有三座慰安婦雕像，以及捐款錢箱及木椅；而日本駐港總領事館則設在交易廣場內。消息稱，昨凌晨零時許，有數名日本人在現場出現及用日語叫囂一番後，有途人發現一名男子移動雕像，懷疑他欲將雕像偷走暗中報警。



警員接報趕至，該名男子仍在場移動雕像，其中兩座已遭人移離原本位置數米外，另一座則仍原封不動，另外旁邊的兩個捐款箱的鐵鏈被剪斷，兩張木椅亦欲移走，警員當場將涉案五十一歲姓吳疑人截停，初步點算證實捐款箱沒有損失，調查後以涉嫌盜竊將吳拘捕，及帶署調查。



