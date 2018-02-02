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﻿元朗八鄉五分鐘兩宗燒車

2018-02-02 列印
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　　元朗及八鄉昨凌晨不足五分鐘分別發生汽車着火案（見圖），共導致六輛車燒毀。其中元朗東堤街私家車火警，消防救熄火警後，在車內檢獲電油及鐵筆，相信火警有可疑，交警方調查。

　　昨凌晨三時許，有途人經過元朗東堤街時，發現路邊一輛白色私家車着火焚燒報警。消防員到場迅速救熄火警。消防員事後在車內檢獲一電油樽及一支鐵筆，相信歹徒擊毀車窗擲入易燃液體，交警方列縱火調查。據悉，涉事起火私家車早前亦曾遭人刑毀破壞，警方聯絡車主調查歹徒動機。

　　不足五分鐘後，一輛停泊八鄉水頭村近村尾停車場私家車突然着火，火乘風勢一發不可收拾，大火迅速波及旁邊四輛私家車。消防員接報到場開喉救熄火警。調查後相信是電線短路引起，火警並無可疑。

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