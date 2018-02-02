﻿燃油車換電動車免稅 近七成受訪者贊成

政府去年大幅調整電動車稅務寬減優惠，影響相關發展。關注電動車組織「電動香港」早前委託港大民研進行一項「電動車政策民意調查」，在受訪的八百零四名市民中，八成一受訪者支持電動車普及化，另外，八成三受訪者表示支持政府提供燃油車轉購電動車豁免首次登記稅；亦有七成半對政府推動電動車的成效感不滿。



另外，政府去年四月調整電動私家車首次登記稅豁免額，由全數寬免改為上限九萬七千五百元，六成二的受訪者認為此舉會打擊市民購買電動車的意欲。至於電動車充電設施方面，亦有八成五的受訪者認為充電設施缺乏。



電動香港副主席李敬恩認為，調查反映市民支持電動車普及化，但政府未能有效推動相關發展，建議政府推出「一換一」方案，即燃油車車主轉用電動車可獲豁免首次登記稅，成為電動車普及化的誘因，並促請當局重新推出電動車優惠，增加及提升公共充電設施。