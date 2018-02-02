﻿﻿分名買樓避辣稅﻿ ﻿夫妻訂分產協議﻿

政府推出辣招後，新婚夫婦只以伴侶一人之名買樓，留下名額方便將來再買樓時避過一成五印花稅，成為近期「避辣」新趨勢。有夫婦為免日後出現業權爭拗，甚至私下簽定協議，講明離婚時一人一半瓜分財產，包括物業。法律界直指簽訂協議後再以「首置」買樓避稅或涉刑事罪行，被揭發後不但要繳回稅項，更可能入獄最高十四年。



港府前年十一月宣佈將住宅印花稅加辣至百分之十五，但未持有任何住宅物業的香港居民可獲豁免，立法會上月中三讀通過《印花稅修訂條例草案》。市場上其中一大購買力來源的新婚夫婦卻見招拆招，只以一人掛名持有物業，以便將來再買樓時避過雙倍印花稅；部份夫婦更私下協議，安排日後如何「分身家」。但法律界直言做法並非萬無一失。



律師謝偉俊曾接獲相關查詢，他透露有新婚夫婦在買樓時，計劃先以其中一人掛名買樓，其後又簽訂協議，列明將來一旦離婚，雙方財產會如何分配，其中包括物業一環。惟這種做法未必能保障新婚夫婦，丈夫和妻子分別以個人名義首置物業，可以不用交百分之十五的住宅印花稅，但不能在文件上寫明「共有」物業，否則買第二層樓時，仍要交稅。他續說，協議上寫明離婚才會分家身，或能避過辣招，「但協議未必有約束力，將來在樓契上有名的一方，不一定會將樓宇權益給予無名的一方。」



構成「發假誓」可判監



律師冼振強補充，若夫婦簽訂協議，列明在樓契上無名的一方同樣擁有一半物業業權，概念與信託相似。當在樓契上無名的一方以首置身份購買另一幢物業時，須宣誓聲稱自己當刻並沒擁有任何物業，即隱瞞自己擁有第一幢物業的業權，將構成「發假誓」，有機會觸犯欺詐印花稅條例。



大律師陸偉雄亦說，若夫向妻或妻向夫以信託形式買樓，律師會登記好信託內容，也會助業主在田土廳上登記。他直言市場上有人做私下信託，試圖避過登記和辣招，「但我們不鼓勵這樣做，這可能會犯法，或涉欺詐。」



除了夫婦二人有機會犯法，協助二人辦理置業事宜的律師亦有機會上身。冼振強明言，若律師在知情下仍協助夫婦「發假誓」，有違律師專業操守。律師譚日明更指出，若有關律師有份教唆夫婦「發假誓」，甚至有機會構成串謀詐騙。



除了業權爭拗外，夫婦只以其中一人之名買樓亦易造成供樓利息扣稅額分配上的爭拗。若夫婦各自擁有物業一半業權，二人可平均分配供樓利息扣稅額，但有專營物業買賣的律師指出，若物業只由其中一方持有，則另一方不可享扣稅，即使持有物業一方的收入不足以用盡扣稅額，亦不能「轉贈」予伴侶。亦有律師指出，若持有物業一方因債務等問題被充公財產，樓契上無名的一方亦無法追討原有的業權。



