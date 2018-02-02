﻿獲國際肯定 為港爭光 納米纖維口罩 高度疏氣勁抗菌

正值冬季流感高峰期，不少人佩戴口罩自保，焗促感令人煩厭，也引起種種不適。為作出改善，納米及先進材料研發院有限公司（NAMI）一五年開始以納米纖維技術，研發出過濾效率超過九成九且空氣阻力較普通N95口罩低四成以上的「納米纖維口罩」，非常透氣，已在市面上公開發售。造福人群之餘，更成功在國際上奪得多項獎項肯定，為港爭光。



經歷過○三年沙士後，港人對口罩的認識逐漸加深，每當遇上流感季節或空氣污染時總會紛紛戴上。不過傳統口罩的透氣度低，用家戴上後除了難以呼吸外，眼鏡或會因此而「起霧」，影響視力；保護程度較高的N95口罩則更甚，長期佩戴更有機會降低血含氧量。為改善情況，NAMI技術經理唐滈宏（Boris）的納米纖維團隊，一五年開始利用直徑僅為人類頭髮直徑的千分之三、極幼細的納米纖維，研發出集透氣、殺菌且保護性強於一身的「納米纖維口罩」。



他解釋，該種納米纖維比表面積極高，「一克已能舖滿成個球場」，遠比以往約只能「覆蓋一張桌子」的微米纖維強，加上其過濾表面的孔隙率極高、徑孔小而多；故將其應用於口罩上時，便能突破以往的空氣過濾技術，令空氣阻力能比市面上的N95口罩低四成以上。他又指，「納米纖維口罩」同時備有殺菌功能，並運用了3D立體結構設計，能三百六十度全面覆蓋作阻擋外來粒子，使它變得又薄又透氣之餘，過濾效率亦能超過九成九，更可持續使用長達八小時，現已正式於香港及內地發售。



產品現已通過美國Nelson Labs、中科院，以及SGS之嚴格測試，一六及一七年分別於日內瓦國際發明展奪得銀牌及金牌。項目的生產商盈宗製藥更因此成為本港首間，以及目前唯一一間獲美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）認證的公司，揚威國際。



銷情節節上升



盈宗製藥董事郭姮菁不諱言表示，過去業界一直難以突破「透氣」與「保護性」的平衡，連市面上某些「名牌」口罩更是「十幾廿年來都處理唔到呢個樽頸」，大讚Boris團隊的科研成果突出「一戴上去就知有咩分別」。



她透露，產品自一六年面世後，去年的銷售上升幅度相當可觀，陸續亦收到不少建築或醫療業界的查詢及定單，並即將推廣至東南亞、歐美，甚至南非等市場，預料今年的利潤或將以倍數上升，能合共賣得過千萬片。除了希望讓更多人受惠之外，她更冀望能藉此項「香港研發、香港製造」的產品，向世人證明「香港都得！」支援本地創科成果。



