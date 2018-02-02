﻿﻿古物藏家終身學習﻿ ﻿挖掘歷史穿梭時空﻿

不少人活在一個時代，卻又渴望了解另一個時代的歷史，「有唔少人係嚟（拍賣行）尋找空白咗嘅歷史。」前高級警司、歷史專家兼收藏家何明新笑言：「收藏係一個漫無止境嘅學習過程，永遠唔會覺得足夠。」他從一張地圖、一個錢幣、一張舊債券中看出的不只是歷史，更是對知識的追求，對興趣的執着。記者：姚秀儀 攝影：蔡建新



收藏家就是活在這個年代，卻心繫另一個年代的人，何明新（何Sir）便是其中一位。記得小時候，老師鼓勵學生尋找自己的興趣，當中集郵便是大家的「熱門興趣」，有四十多年收藏史的何Sir，亦是這樣開啟了他收藏家之旅，當時僅十多歲的他獲老師送贈一個維多利亞時期的郵票：「我望到張郵票先知原來世界係咁大！」於是他便開始在郵票中探索世界，後來亦收藏錢幣、文件等。



一堆舊文件尋回「消失」警署



或許是「職業病」，何Sir認為凡事講證據，慢慢養成蒐集舊文件的興趣：「其實銅鑼灣利舞臺附近以前有間『一號警署』，但啲人唔知，以為係大館。」後來他終在文件中證實被遺忘的「一號警署」曾經存在，亦藉此填補歷史的空白。



從站在社會前線的高級警司，退下來成為博物館、拍賣行的顧問，能文能武的何Sir卻樂此不疲。現職普藝拍賣有限公司顧問的他，在拍賣預展期間，在場向到訪人士講解展品歷史，見盡不少買家、賣家的故事，「曾經有個女人拎住一袋麵粉袋咁大嘅嘢上嚟，原來入面全部係糧票，價值足夠買起成條街。」他解釋，原來該賣家的母親原是大戶人家，惟日軍侵華，香港淪陷後，日軍強迫平民將金錢換成不值錢的糧票，糧票每月設使用上限，令賣家的母親從大富之家淪為貧民，「因為佢媽媽好少講以往嘅事，嗰一刻佢先知原來媽媽屋企曾經係咁風光。」



滿箱錢幣 半生心血



有些賣家不知道拍賣品的價值，亦有賣家自願割愛。何Sir指着一個載滿錢幣的箱子說：「呢個箱係賣家窮一生精力收集返嚟嘅羅馬時期錢幣，亦有唔同國家、唔同時期嘅錢幣。我諗佢搵呢箱錢幣都用咗佢四十年時間。」願意向別人分享他一生的心血，大概是大部份收藏家均擁有的大愛，亦是將其努力與執着傳承下去的途徑。



以懷舊物品為主題的拍賣會將於明日舉行，近日到場參觀拍賣預展的人絡繹不絕，但大多以中年、老年人為主。何Sir卻否認，指在午膳或放工時間有不少年輕男女到訪，除了收藏家外，一些酒樓或茶餐廳負責人亦會來採購裝飾物。儘管來訪者並非收藏家，他亦來者不拒，只為對推廣「收藏」的堅持，正如他的啟蒙老師以郵票啟發他收藏郵票，「我希望啟發到潛在嘅收藏家自己去發挖歷史，收藏唔係淨係買咗嗰樣嘢返嚟，更重要嘅係你從收藏品中學到啲咩，推動到你去繼續研究啲咩。」



