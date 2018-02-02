﻿﻿乙流連奪小童命﻿ ﻿幼園嚴陣防疫﻿

本港冬季流感肆虐，嚴重個案超過一百宗，更接連有幼童因而死亡，幼兒教育界嚴陣以待，紛紛加強校內防疫措施。有幼稚園直接將課堂時間減半，還將每班人數一分為二，分班上堂，減少學生之間的接觸，防止流感出現時在校內急速傳播，部份更另聘一名工友專門清潔校內玩具、文具及桌椅等，提高衞生程度。



嚴重流感個案破百宗嚇窒港人，幼兒感染情況更是全城關注點。本月十五日，一名三歲女童因感染乙型流感不治；本月二十五日亦有男童因乙型流感死亡，後者學校隨即宣佈停課。幼兒教育界擔心流感「殺」上門，陸續加強應對措施。



香港幼稚園協會幼兒學校校董唐少勳形容，今年流感「兇猛」襲港，幼童容易中招，學校為了避免幼童之間的接觸，上周開始推出短期措施，調動學生上課時間表。她指學校上午班，原本會由九至十二上課，但現時各班學生會被一分為二，一半人在九時至十時半上課，另一半則在十時四十五分至十二時十五分上課，「學生分開上堂，又少了百分之五十上課時間，可以減低他們活動時的密度，在空氣中傳播病菌的機會也減低。」



拆散小組活動 增清潔人手



她表示，幼稚園學生多坐得近上課，活動時難以避免互相親近玩耍，為免交叉感染，只能變招防衞，原來六人一組的小組活動，會減至四人一組，讓他們相對疏遠地玩耍。另外，學校集體活動也會減半，擬本周才開始重拾正常上課時間，「家長明白要有應對措施，將來才幫學生追學習進度。」



為了加強清潔地方，學校更增聘一名工友，每日用酒精清潔地方、玩具等，又買多了玩具，讓學生可以交替玩，盡量保持清潔，「以前會早晚拖地，現在則一日三次；玩具定單也較以前密，不用學生常常接觸同一物件。」



上學堅守「口罩令」



粉嶺神召會幼稚園由本月十五日至上周五，已經累積了十五宗學童流感個案。校長王小鳳坦言幼稚園不像小學般一人一座位，學童多坐在一起互動玩樂，故接觸時間多，互相感染機會大。學校上周開始，要求全部學生戴口罩上學，上學期間不能除掉，家長送學生到學校大門便要離開，「可以減低人流複雜性。」



醫學會副會長兼兒科專科醫生陳以誠不諱言，幼童抵抗力較低，容易患上流感。「如果人體接觸過流感，就會有抵抗力，但小朋友多數未接觸過。」



他提醒，流感可經咳嗽和打噴嚏間的飛沫傳播，建議家長發現學童不舒服，體溫達到攝氏三十七點八度，便不要帶他們上學，要使用七成都是酒精的潔手液洗手，每次搓手五至七秒，更要帶同孩子打預防針。



