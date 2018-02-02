﻿千度熔爐煉技 港唯一女將 女釘甲匠錘出異彩

工作無分性別，女性在工場可以打出一片天。八十後區家雯為全港唯一女釘甲匠，日常需要面對千度高溫的熔爐，如此艱辛工作，令她減了近四十磅，「初時打到手軟」，當毅力及汗水化為成就，為向來由男性主導的打鐵工場帶來不一樣的色彩。記者：賴霈瑜 照片：香港賽馬會提供



家雯一頭短髮，在打馬蹄鐵時流露出專注的神情，拿起打鐵工具時毫不手軟，臉上展開自信的笑容。在成為釘甲匠前，家雯曾擔任鋼琴調音師，在一一年才轉職加入賽馬會成為馬術事務助理，翌年成功申請為「見習釘甲匠」，現時為「一級釘甲匠」，負責駐守馬會上水雙魚河馬術中心，名下管理六十匹馬，包括雙魚河及馬會公眾騎術學校的訓練馬匹。



「調琴及釘甲都是有技術要求的工藝。」家雯說。她指，自己從小喜愛動物，又喜歡工藝製作，於是形容釘甲工作是工多藝熟。至於調琴和釘甲的迥異，家雯坦言：「鋼琴是死物，在馬房工作卻面對多變的環境，要求臨場應變。」故挑戰性很大。



家雯表示，自己日常工作包括為馬匹更換馬蹄鐵、修護腳甲，並指賽馬馬匹及馬術馬匹的蹄鐵用料有異，因賽馬因耗損較快，需要用鋁甲；馬術則用鐵甲，因較耐用。



馬蹄鐵經過熊熊烈火與千錘百煉才成形，出色的釘甲匠亦須久經磨練。家雯表示，在釘甲房工作面對千度高溫的熔爐，釘甲又講求手腳協調，「用腳騎住，用手去釘，要求臂力及耐力，初時打到手軟」。由於需要良好體能，她每周也抽兩至三日，健身運動約一個半小時。



鋼琴調音師轉職 操練體能



成為釘甲匠的體能需求大，也順道令家雯變得更健康。她指，自己入馬會工作時有一百六十磅，體重最高達一百八十磅，但「做釘甲時有運動，人也健康了，現在的體重較高峰期，減了近四十磅」。



一直以來的汗水與力量為家雯打開成功的跑道，現時全港約有四十名釘甲匠，當中只有九名負責馬術馬匹，她正是其中一員，並曾於一六年於香港舉行的世界級馬術大賽，候命協力，為馬匹修補蹄鐵。談到日後的願景，家雯坦言：「很想照顧大師賽的『戰靴』，為香港運動員出一分力。」「看着香港（代表）在國際賽取得佳績，我也覺得很驕傲。」



除了一雙巧手以外，家雯亦富有藝術才華，曾將廢鐵重新鑄造成新的藝術品，憑兩隻天鵝伏在母親物上的作品「溫馨」，於一三年的馬蹄鐵鑄造大賽中勇奪冠軍，更代表香港到英國參加國際賽，讓她可跳出香港，擴闊眼界。



