﻿﻿社交平台瀏覽量添變數﻿﻿「毛記」﻿上市不樂觀

港股牛氣沖天，新股炒得㷫起之際，《100毛》和網媒「毛記電視」母公司「毛記葵涌」上市卻觸礁，上周宣告「失效」，無疑見財化水。毛記網頁瀏覽量近半年持續下跌，毛記想再次重新包裝上市，既要更新財務資料，甚至再花費一大筆錢，短期成事並不樂觀。



《東周刊》報道，毛記爆出上市大計後，一直惹來不少市場人士質疑其業務模式，甚至因公司過去三年僅賺夠上市最低要求，上市前卻又豪派股息，令人懷疑上市是否為了種殼。據悉，港交所上市科對毛記曾提出一連串疑問，如申請上市前一年才冒起的主營數碼媒體業務的可持續性，及版權修訂條例通過後對公司二次創作的潛在影響等，但毛記和保薦人未能在限期內作出回應。



大賣搞鬼創意的毛記，由林日曦、陳強和阿Bu三名八十後創立。一○年，三人各夾二千元推出《黑紙》雜誌，高峰時總銷量一度高達七十萬份，一三年，再創辦《100毛》雜誌。兩份刊物爆紅後不久，銷量和收入便逐年下跌，一五年至一七年的跌幅更接近六成。



為求開源，毛記開始由印刷媒體頻密「變身」，一五年以「毛記電視」名義開設數碼媒體平台，以諷刺TVB節目的二次創作取悅網民。翌年，再涉足廣告製作公司，大搞網絡廣告短片，吸引大批網民追捧。



網站瀏覽量持續下跌



近期發展似乎裹足不前，其網站瀏覽量近半年持續下跌，去年十二月的總流量更不足二十萬人次；毛記依賴的社交媒體平台facebook正進行重大改革，調整動態時報的顯示方式，減少廣告等賣錢內容。業內人士估計，調整會對「網紅」的fb觸及率大幅下降，成為毛記發展一大變數。



今次毛記上市觸礁，曾任職投行高層的溫天納分析，港交所主力吸引以中國為主要市場的大型創新企業上市，而不少「蚊型」新股上市後極速走樣，甚至大股東也賣殼，因此把關更嚴，「尤其係條數剛剛好符合上市要求嘅公司，交易所會睇得較緊。」



