﻿可怖隱藏虐兒 父母懵然不知 守護天使見盡慘案

五歲女童小臨臨（見下圖）懷疑受虐致死，全城悲痛！踏上保護兒童之路多年的防止虐待兒童會署理總幹事黃翠玲，見盡不少令人髮指的施虐個案，最難忘受虐男童身上滿佈數十條傷痕，每當想起也無比痛心，她認為慘劇可透過多方位及早制止，歎道：「遲了一步，結果已截然不同！」



現年四十九歲的黃翠玲，人稱「黃姑娘」，投身社會工作二十多年，八年多前加入防止虐待兒童會擔任計劃社工，主責跟進屯門區的懷疑虐兒個案，去年九月兼任署理總幹事之崗位。她說，當年她在中學時期，已立志未來要投身與兒童相關的工作。畢業後，黃姑娘當上教師，到一間小學執教鞭，晚間到夜校任教，協助輟學青年重返校園。



人生交差點 教師轉職社工



日夜辛勤工作了三年，黃姑娘因氣管出現毛病，曾在授課期間突然失聲，醫生認為她不適合再從事長時間說話的工作，叮囑她休養數個月。在休養期間，黃姑娘仔細思考自己的未來路向，雖不再適合當教師，但認為社工都是生命影響生命的工作，無奈地放棄春風化雨，決定改當社工，多年來服務對象一直離不開小朋友。身為兩子之母，黃姑娘深深體會養育孩子的難處，但她時刻提醒自己要尊重和關懷孩子，而非打罵。她憶述，兩名兒子在青春期特別反叛，但黃姑娘從未動怒，反而理解孩子渴望獨立。她笑說：「現在他們出身了，更對我噓寒問暖，叮囑我不要太勞累。」她認為，兒童是家庭的希望，但家長往往一時衝動，做出傷害兒童的事，但受虐者仍倒過來維護施虐者，令人唏噓。



回望過去，防止虐兒工作為她帶來無數喜與悲，但當目睹受虐兒童身上的一道道傷痕，仍倍感難過。數年前，一名小學男生疑被施虐，她和同事接獲學校通知前往了解，起初以為男童只有雙手被打，追問之下始知他的背部留下數十條新舊傷痕，畫面至今歷歷在目。



黃姑娘稱，當時男童的家長睹狀亦感錯愕，後來始知施虐者是同住親屬，會方遂召開多方專業會議，將個案轉介社會福利署提供保護。她慨歎，父母連兒子受虐都懵然不知，若男童默不作聲，學校又不察覺，最終淪為隱藏個案，猶如小臨臨事件翻版。



然而，這些人間悲劇，僅屬冰山一角。她認為，本港保護兒童方面的工作進度緩慢，每年仍錄得虐兒致死個案。



