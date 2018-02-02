﻿港式漢堡名店結業揭兄弟為分產決裂

屹立紅磡六十年、以賣港式漢堡包聞名的「時新快餐店」，半年前在毫無先兆下執笠，最近又突然宣佈即將復活，事件背後原來涉及一場爭產風波。《東周刊》接獲消息透露，「時新」第二代六兄弟姊妹在父母相繼去世後，即就遺產問題分成兩派，導致祖業拉閘兼就遺囑認證鬧上法庭。



位於紅磡黃埔街的「時新快餐店」去年八月十二日突然停業，其後在社交網頁解釋「需要內部調整」。但至本月初，「時新」老闆之一鍾奇濤突然公開表示斥資二百萬元，在黃埔花園重開「時新」，並易名為「時新漢堡包」，更標榜「正宗二哥鍾奇濤」主理，與舊店大廚拍住上，繼續承傳父親心血。



但消息傳出後，大哥鍾奇清的兒子鍾國英，隨即在社交網頁發表嚴正聲明，澄清暫無計劃重開，更指有人冒公司之名在黃埔開店，又重申招牌食品漢堡肉及秘製沙律，全由第二代大哥鍾奇清主理。



據悉，二人父親鍾冠球遺囑指明，經營時新的長子和二子必須分紅供養母親，及只要母親一日在生，都不准變賣自置的舖位。直至五年多前母親離世，鍾奇濤便以遺產執行人身份，與發展商洽談收購舖位事宜，其他兄弟姊妹不滿。



鍾奇濤接受查詢時說：「雖然舖位是父親留給我和大哥一人一半，但我早已表明賣舖後會分六份，為了大家着想，我不斷跟發展商議價，由對方最初開價一千九百多萬元，一直談到去年八月初，爭取到以三千五百多萬元成交，絕對有交代。」



遺產認證掀訴訟



不過，鍾奇濤除了賣舖一事被兄弟姊妹排擠，還因他被揭發早在五年前私下以個人名義將「時新」商標申請註冊。大哥鍾奇清兒子鍾國英說：「有人根本一直想獨吞家產，由註冊商標到賣舖，都沒有跟任何家族成員講過；最離譜是他自稱是祖母的遺產執行人，並拿出一份聲稱是祖母的遺囑，但當中所指的遺產分配極不公平。」 他透露，由於家人懷疑遺囑是假的，已報警求助。去年十一月中，大哥鍾奇清更與五姊弟妹入稟高院提出遺囑認證訴訟，案件正在排期處理。



