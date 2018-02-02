﻿﻿中介﻿招徠內地豪客 ﻿經港走私錦鯉大增﻿

早前文錦渡海關截獲大批走私錦鯉，《星島日報》經深入調查發現，本港已成走私錦鯉轉口港。知情人士指，由於內地對動物的通關流程繁複，大部份錦鯉商以偷運方式避開檢疫，中介通過手機通訊軟件，先傳送錦鯉相片予內地客，揀好後便安排空運日本錦鯉到港，再以中港車、船隻及水貨客等途徑，走私到內地。事成後分別向客人及日本養鯉場抽佣一、兩成，一宗百萬元定單隨時可大賺三、四十萬元。



深圳海關月初於一輛申報為空車的中港貨車內，查獲二十三條日本產大型名貴錦鯉，以及逾百條錦鯉魚苗，屬近年首次查獲走私大型名貴日本錦鯉魚案件。但據了解，經香港走私的情況實非罕見，現時內地進口日本錦鯉的手續繁複，內地大部份養鯉場及錦鯉商寧可通過地下途徑入貨。



記者早前佯裝顧客，通過手機通訊軟件向一間內地錦鯉商查詢錦鯉貨源，對方傳來多張來自不同日本養鯉場的錦鯉證書作參考，且提供日本場主拍攝的錦鯉影片予顧客揀貨，從日本訂貨到內地一般需時四十五天，但可因應客戶要求提前，「覺得可以就幫你定下來，申請（農曆）新年前給到你，但得先付全款才能幫你跟進。」



該錦鯉商表示，六、七十厘米長的錦鯉索價約五萬至七萬元人民幣，保證貨源必為日產。惟問及通關問題，對方並沒有正面回應，僅指誠信為其命脈，一旦進口出現問題將全款退回，手續亦會「全辦妥」，着記者不用擔心。



促成大單賺三四十萬



近年日本錦鯉在內地有價有市，但熟知走私流程的香港養鯉場場主林先生（化名）指，走私貨源充斥內地市場，過往他亦曾安排中港車走私日本錦鯉魚苗到其內地養鯉場，「內地檢疫時間長達兩、三星期，檢疫期間產自不同魚場的錦鯉被混合到同一個魚池，體質較弱的魚好易死，偷運才能更快到貨，確保存活率。」他續說，本港養鯉戶可通過《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA）》將錦鯉轉口內地，故有業界把日本貨源佯裝成本地貨。



由於內地客對日本錦鯉的需求高於國產錦鯉，內地及香港中介乘時冒起，代內地客向日本養鯉場安排進口事宜，每年十至十二月是旺季。林先生指，中介懂日文，且跟日本養鯉戶相熟，接獲查詢後會代為轉發錦鯉影片及相片，並提供獨立證書予顧客參考，「客人選好了，他就會安排飛機送貨到香港，然後再安排其他運輸工具走私到內地。」



有中介甚至安排客人親赴日本選購錦鯉，有網站刊載內地號碼作聯絡電話的錦鯉商以「採購旅遊」作為招徠，稱可代為安排住宿及交通，顧客購得心儀錦鯉後，又會代為安排出口運輸。林先生指，一旦促成定單，將分別向顧客及日本養鯉場抽佣一至兩成，做妥一宗百萬元定單隨時分佣大賺三、四十萬元。



