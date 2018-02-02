﻿「大眾幣能爆升逾20倍」 ﻿比特幣2.0攻港﻿﻿成傳銷騙局﻿

一度被炒至「癲價」的虛擬貨幣比特幣，最近不復當年勇，兌換價曾連挫四成。一雞未死，一雞又鳴，大量二、三線虛擬貨幣湧現，爭相做「比特幣2.0」。其中一隻叫「大眾幣」的虛擬貨幣三個月前攻入本港，惟其投資活動加入傳銷概念，一名香港話事人曾創辦的虛擬貨幣更被內地央視列為傳銷騙局，「伏味」甚濃。



《東周刊》報道，最近一則短訊在通訊群組瘋傳，稱「不停循環投資賺到六倍，不需要再返工，絕對真實！」吹噓一款名為「大眾幣」的虛擬貨幣。記者訛稱對「大眾幣」有興趣，未幾有人傳來一則網上文章，聲稱大眾幣是比特幣創辦人中本聰發明的「升級版」。此幣於十月開售至今，每枚的價值已由一仙美元升至二十六美元。有群組成員更稱，幾個月內能爆升逾廿倍，惟截至本周一兌換價仍停滯不前。



記者其後往尖沙咀BTL商學院出席大眾幣的簡介會，會上稱大眾幣仍未開放予公眾投資，只有BTL商學院的會員才可優先買賣，講師指：「畀五千美元就能開戶，仲可以換到同等價值的健康產品返屋企，同時在BTL的投資戶口有一萬積分。」



央視列傳銷名單



積分不能換大眾幣，投資者必須按交易平台的兌換價，額外投放資金買賣大眾幣，積分的作用是儲分當錢使，一萬積分可兌現成三千美元。當會員們拉新人入會，令學院累積一定會員數量，學院便會進行類似派股息的「拆分」程序，令會員們的積分倍增，稱一年能賺六萬美元。惟數日後卻有「上線」指，積分兌現時需要繳交各種手續費，七除八扣最終只有一半積分獲兌現。



查冊資料卻發現，大眾幣投資友在不少疑點。首先，查冊中未能發現任何與BTL商學院名字脗合的公司註冊紀錄。至於BTL亞太區區域總監及澳洲BTL股東兼董事，為一名五十九歲姓余男子，另一間其擔任股東兼董事的公司，一五年推出一隻名為「華幣」的虛擬貨幣，被內地央視列入傳銷騙局組織名單之中。



大律師陸偉雄質疑，BTL商學院以大眾幣為名吸引人入會，或觸犯《禁止層壓式計劃條例》。大眾幣並無在國際公認市民流動，價格升跌機制無從查證。如推廣者未領有證監會牌照，進行推廣集體投資計劃的權益業務，或屬犯罪。



