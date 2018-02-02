﻿﻿超級野外定向﻿ ﻿考體能更考智慧﻿

「Rogaining」是一種長途團隊定向運動，由二至四人組成的小隊須在指定時間內，憑身上裝備、指南針及一張地圖在廣闊賽區裏穿梭，找出「黃金路線」將隱藏在山野的檢查點（checkpoints）逐一擊破，奪取最多分數便勝出，猶如鬥力鬥智的尋寶遊戲。



記者：鍾嘉文 攝影：鍾嘉文／部份由受訪者提供



香港青年獎勵計劃（AYP）○七年舉辦全港首個「Rogaine全方位團隊定向大挑戰」，而這項運動是由野外定向專家吳金富引入香港。吳金富指，「Rogaining」與野外定向同樣以定向形式進行，但前者賽區覆蓋最少一百平方公里，遠較範圍最多約十公里的後者廣闊，「你跑成條麥理浩徑就一百公里，但嗰個係一個長度，我哋講緊成個面積」。他補充，定向比賽最短只有十多分鐘，一般三小時內完成；但「Rogaining」歷時三小時至二十四小時，參賽者亦須在比賽開始後才在大會提供的地圖上自行擬訂路線計劃圖（flight plan），即大會並無指定「賽道」和「賽程」。



自製地圖資料豐富



然而這份地圖亦得來不易。吳金富指，在籌備首屆賽事時只在普通地圖加上檢查點，「但之後我就發覺原來唔係咁簡單」他指一般地圖所描繪的地形太概括，容易誤導參加者，遂自製等高線十米的地圖，考慮到季節性環境變化，他更早在賽前一年及兩個月實地視察，確認檢查點位置，並在地圖上加入大石、密林等特別地徵，幫助參賽者導航。



物理治療師吳俊霆去年成為全港征服珠峰第七人，亦包辦「Rogaine」七屆冠軍。他笑言，自己是這個全港最艱辛賽事的忠實支持者，「我好鐘意每年都有一個新挑戰嘅感覺，所以就玩咗咁多年。」他指，整個運動除講求參賽者的體能和定向技術，事前預備功夫、路線規劃、應變能力、隊友間溝通合作等亦是關鍵，「雖然二十四個鐘好似係一個好長嘅比賽，但係中間都唔敢怠慢，因為你唔知對手會唔會有另外一個方法快過你。」



他最難忘一六年冒着寒潮，身穿短袖衫褲完成大帽山的越野跑比賽後，翌日再參加在大嶼山舉行的六小時「Rogaine」，遇上本港五十九年來最寒冷天氣，天文台一度錄得最低只有攝氏三點一度。



珠峰勇士難忘低溫作賽



他憶述當日下着毛毛細雨，地面已經結霜結冰，山上溫度更只有零下，而身上的凍傷仍未恢復，幾經思量後改變策略，只沿海邊跑，不上山尋找檢查點以保存體力，順利奪得冠軍，令他又驚又喜，「係野外度你考慮咗、經歷咗，挑戰咗好多，個滿足感會大過其他比賽好多。」今年的六小時比賽將於明日在西貢舉行，吸引逾六百人參加，比賽亦設有三小時「體驗組」、「親子組」及「摘星之旅星級獎」，鼓勵家庭、身體障礙人士等參與。



