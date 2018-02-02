﻿﻿港青陝西交流學「藝」﻿ ﻿扭轉戲曲古板印象﻿

正所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，藝術亦如是。為了讓年輕人有機會到外地擴闊藝術視野，香港藝術節去年首次舉辦外地藝術文化交流團活動，上月帶同二十多名對藝術充滿熱誠的中學生到西安交流，藉著連串的歷史文物參觀、觀賞表演及與當地大學生交流等活動，培養青年的藝術鑑賞能力。有成員更因此打破自己以往對傳統戲曲的印象，感受良多。記者：石嘉盈



香港藝術節「青少年之友」早前獲國家文化部港澳台辦公室支持，透過公開招募及學校推薦，再經一輪嚴格篩選後，於全港十三間中學挑選出二十五名對藝術、表演有興趣的學生組成「陝西藝術文化交流團」，並於上月二十七至三十一日到西安進行考察，讓他們透過各種活動，感受當地文化古都的傳統及現代發展氣息，擴闊視野。



團員之一、正於聖士提反書院就讀國際文憑課程（IB）二年級的刑佳鈺（Christy）自小酷愛藝術，六歲已開始學習芭蕾舞，其後於音樂、話劇、甚至陶藝等範疇均有涉獵，發展相當多元。她表示，自己由一二年開始已成為「青少年之友」，多年來積極參與各項活動；去年因「唔想只透過書本認識中國」，毅然決定參加這次的交流團，結果令她大開眼界。



其中最讓她深刻的，是一次到戲曲研究院欣賞「秦腔」戲曲表演。她指，以往從歷史書中得知，秦腔最早源自秦朝，可說是京劇的「始祖」；本以為這種歷史悠久的戲曲或會「好粗糙」，但看畢後才驚覺當中「每個角色都設計得好精細」，不論是樂器、戲服，甚至表演者的聲線運用等，均打破她對戲曲的原有印象，「每次提起呢啲古老藝術，總會覺得年輕人唔會識欣賞，但自己親身睇完就會有唔同感覺。」



學民族舞 以舞會友



一連五天的行程中，除了戲曲觀賞，以及參觀秦始皇兵馬俑和小雁塔等著名歷史文物建築之外，團員亦到訪了西安建築科技大學，即場向導師學習陝西民族舞蹈，並與舞蹈系學生完成小型演出，「以舞會友」。以上種種，不禁令年紀輕輕的Christy感受到藝術多元的體現，更因前交到不少志趣相投的好友，獲益匪淺。



啟發鑑賞藝術能力



香港藝術節高級外展經理李冠輝（Kenneth）認為，西安文化氣息濃烈，而中國亦是同學們的「根」，冀望藉旅程令他們對中國、對藝術有更多想法。他又強調，計劃並非以培養藝術家為目標，反而更重要的是希望透過帶領年輕人「睇多啲」不同種類的歷史與文化，啟發他們對鑑賞藝術的能力，「訓練出有質素的觀眾」。他盼望日後能繼續籌辦類似的文化交流團，讓年輕人有機會走出香港，推動藝術教育。



