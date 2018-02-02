﻿﻿永利主要股東家變﻿ ﻿新賭牌申請添變數﻿

博企「永利澳門」母公司的主要股東、身家逾一百七十億元的日本「彈珠機大王」岡田和生（Kazuo Okada）家族，最近在香港爆發爭產戰。有財經界人士認為，其家族決裂，令集團發展籠罩陰霾，甚至可能影響日後爭取新賭牌。



《東周刊》報道，這宗日本版「溏心風暴」，戰火由岡田在香港註冊的家族公司「岡田控股」燃起，該公司持有日本上市集團「環球娛樂」六成七股權，環球娛樂則持有永利度假村兩成股權，是永利主要股東之一。



日「彈珠機大王」親兒奪權



據了解，岡田的兒子Tomohiro年前出招，成功游說胞妹Hiromi將家族公司的股權轉讓，令其股權增至五十三點二八，躍升成為大股東後，動議將父親踢出公司董事會，多條相關動議輕易獲得通過。其胞妹不滿兄長所為，去年底越洋入稟香港高等法院，要求作出多項頒令，包括裁定股權轉讓文件無效、剔除兩名由兄長引入公司的董事職務、以及恢復她及父親在公司的董事身份。Tomohiro即再出招，以環球娛樂香港子公司「Tiger Resort Asia Limited」名義入稟，向父親進行民事控告，指對方挪用公司逾一億元。



律師曹聖希說：「要法院裁定已簽署的文件無效，有三個可能性：第一是簽署人是在失去意識或認知能力下簽署，但這個可能性在本案並不適用；第二是受到『不當影響力』，例如在威脅的情況下簽署；最後一個情況是在詐騙情況下簽署，假如簽署前雙方曾有協議，例如承諾做了大股東後，保證不會作出某些行為，事後卻出爾反爾，這樣上到法庭，便可以作為爭辯理據。」



官司不斷拖後腿



有財經界人士認為，岡田家族的爭產官司暫難料誰人最終勝出，其家族與永利又有多宗官司即將展開，難免影響永利在澳門的發展，「預計澳門快將公佈競技新賭牌的詳情，無論是現有博企或有興趣的財團均已經摩拳擦掌，希望投得賭牌。但在這重要時刻，永利卻因官司而籠罩陰霾，情況就好似有人拖後腿，甚至可能影響日後爭取新賭牌。」



