﻿廣西開拓 南向通道 鞏固港航運中心地位

廣西與越南接壤，藉區位優勢及國家「一帶一路」戰略的東風，去年生產總值首度突破二萬億元人民幣，目前還利用北部灣港口的優勢，致力打造中國與新加坡互聯互通南向通道。中共廣西自治區黨委書記彭清華日前對香港媒體表示，南向通道大大降低了內地西南地區貨物往香港、新加坡等地的時間、運費成本，有助鞏固香港航運、物流中心的地位。本報記者



本報記者早前參加廣西考察團，在首府南寧拜訪曾任香港中聯辦主任的彭清華，並到北海、欽州、防城港、崇左市實地採訪。作為古代「海上絲綢之路」的發祥地，廣西近年大打「一帶一路」和「東盟」牌，同時利用港口和區位優勢推進南向通道建設。



北部灣港連接新加坡



在二○一五年底，中國和新加坡決定在重慶設立戰略性互聯互通示範項目，是繼蘇州工業園、天津生態城之後的第三個國家級合作項目，也是西部的首個合作項目。但在物流上，如果走傳統經上海的內河水運，十分耗時。南向通道的概念由此應運而生，即重慶經廣西北部灣港，再通往新加坡的戰略通道，旨在加強中國西部和東南亞之間的聯繫。



廣西的北部灣港擁有由防城港、北海港、欽州港三大天然良港組成的港口群，有「西部第一港」之稱，開通了十五條直航東盟國家港口的貨櫃班輪航線。面對國際航運業持續低迷的形勢，去年北部灣港累計完成貨物輸送量仍達一點五六五億噸，同比約增長百分之十二。



彭清華介紹，南向通道獲得國家支持，沿線省份積極參與，廣西、重慶、貴州、甘肅去年八月簽署了合作共建框架協議。北部灣港至重慶的雙向「鐵海聯運」（即鐵運＋海運）集裝箱班列已實現常態化運行，目前基本可以穩定在每周一班。去年十一月，北部灣港到香港「天天班輪」和至新加坡公共航線開行，打通與這兩個國際航運樞紐的連接，同時開通南寧——越南河內跨境集裝箱直通班列。



彭清華表示，南向通道蘊含着巨大的市場價值和潛力，大大降低了內地西南貨物往香港、新加坡等地的時間、運費成本，有助鞏固香港航運、物流中心的地位，也為香港更好地發揮國際金融、貿易、航運中心優勢，深化與西部地區和東盟國家交流合作提供了便利條件。廣西願與香港通力合作，共同參與南向通道建設，實現共贏發展。



廣西商務廳副廳長譚秀洪稱，與傳統內河水運相比，南向通道總體可節省約二十天左右。香港各界對南向通道反響強烈，和記港口集團、美亞貨運等企業正在與廣西洽談相關合作事項。中亞國家哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦及緬甸均表達了參與南向通道的願望。分析認為，香港貨櫃碼頭此前難以接到內地西部地區的貨源，如今借助南向通道，有望分一杯羹。



