﻿項目因地制宜 與環境匹配 蘇州博物館 融合古今

「現代主義建築大師」貝聿銘在法國羅浮宮的擴建工程中，創造了現代版的玻璃金字塔，置於法國人的文化重地，成為新文化地標；在他的家鄉蘇州，大師把傳統粉牆黛瓦的中式樓房轉化為現代建築，蘊含古今智慧，成為家鄉的重要標記。貝聿銘曾形容，自己的作品沒有固定的設計風格，原因是他極為重視建築物與所在城市之間的融合，每次因地制宜，為該項目度身訂造專屬的設計，令每座建築都帶有獨有的地域性和時間性。三之二



「我最敬佩他，總是避免跟隨同一種風格，反而每一個項目都嘗試尋找最合適的時間及方法。」貝聿銘的兒子、同為建築師的貝禮中沉思過後這樣說。「我們不只看一座建築物，而是整個環境和脈絡。」貝禮中指，曾在貝聿銘建築事務所工作、建築師劉太格早前在西九M+貝聿銘研討會上分享過當貝聿銘在繪圖時，他把想設計的建築物畫在中間，再畫周邊環境，總是堅持要繪圖至紙的邊緣，去顯示脈絡的重要性。貝聿銘認為，建築物是整個環境的一部份，會受旁邊的東西所影響，不能分離，而是要把它融合環境。



城市如同生物



曾為貝聿銘工作了二十三年的建築史學家Janet Adams Strong有同樣的觀察。貝聿銘曾為紐約地產開發商威廉‧齊肯多夫工作多年，他們處理的專案中，包括市區重建項目，「齊肯多夫和貝會在天空俯瞰城市，教貝如何認識城市。每次有新項目，貝和團隊都會先行視察場地，了解當地人口、經濟、就業等各方面的狀況。」Janet表示，「他們常說城市是如何運作，就好像城市是一個生物，是活的，所以要先理解這些狀況，才能為她而設計，建築反而是次要。」



Janet透露，貝聿銘十分重視人和環境的配合，「人們如何接近那座建築物，是步行前來、駕車或使用公共交通工具？這些問題，令他會考慮交通、建築材料、景觀等各方面，是很完整的視野。」她又指，貝很關注建築物與建築物之間的空間運用，「他會構想，這空間適合做零售商店、公共空間或甚麼，他是一個偉大的城市規劃者。」



以羅浮宮金字塔為例，它位處於拿破崙庭院中，與巴黎最具有代表性的建築——凱旋門、香榭麗舍大街、協和廣場連成一條美麗的中軸線，可見貝聿銘考慮了巴黎的城市格局，而有此設計。另外，羅浮宮本有的建築物已古舊，現代主義建築物難以與它融合。因此，當貝聿銘打算建造一個羅浮宮的中心入口時，他便選擇了造玻璃金字塔，因為玻璃是透明的，不會掩蓋古建築物的莊重和威嚴，並可反射周圍建築物，而這一新一舊的對比更令羅浮宮變得明朗。玻璃金字塔是貝經過周全考量後而有的設計。



曾參與蘇州博物館項目的建築師林兵就指出，貝聿銘做設計時，不單考慮到建築物的外觀，也關注建築物內在功能。「做蘇博時，他關心將來會有甚麼展品在裏面，又在想開館後應該做甚麼展覽。他不是單單做建築設計，他所關心的如一個博物館長般。」由於考慮到蘇州的展品是中國傳統文物，所佔空間較少，最大的已是字畫，跟歐洲博物館的雕塑很不一樣，所以他們也為蘇州度身設計博物館。不過，原來起初蘇州官員十分擔心貝聿銘的設計會過於西化，貝後來向官員展示一個模型，請官員看看能不能找到蘇博，「他們要仔細看才能找到，博物館與周邊的融合，是這設計最核心的部分。」博物館以灰白作為主色調，跟蘇州整體風格統一，它坐落於古城歷史核心區，扮演着繼往開來的角色。



重視與自然和諧關係



貝聿銘特別重視自然環境，講求人類發展與自然兩者之間的和諧，位於日本的美秀美術館就是其中的代表。美術館選址在關西滋賀縣一個自然保護區，貝認為那兒就像陶淵明的《桃花源記》中的秘境一樣，有山有水，於是決定創建一座結合自然美景的美術館。他特意把美術館入口通道拉長，訪客需要先穿過一條山中隧道，再走過一道橫跨深谷的吊橋，才能到達美術館的廣場，有如武陵漁翁初探桃花源般，饒有意境。Janet不禁大讚美術館的設計就有如去朝聖一樣，「從未見過這樣的建築，神聖崇高，很壯觀。」



Janet更透露，在美術館動工以前，他們需要先為每棵樹畫上標記，掘出來，放到另一處，待美術館建好以後，再把樹放回原位，十分愛惜樹木，亦令建築物彷彿本身就在裏面似的。貝聿銘把八成五的美術館建築都藏在地底，大廳建於山脊之間，需經日式台階通往，屋頂由玻璃所建，藏於山巒之間，若隱若現，設計既具日本元素，又與自然融合。