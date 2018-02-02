﻿科技改造石屎 醜小鴨變天鵝

建築巨匠貝聿銘擅於運用鋼材、混凝土、玻璃與石材等材料，更能把材料效用發揮至極致，令其建築物更加大放異彩。



混凝土是貝聿銘最常用的材料之一。在上世紀四、五十年代，混凝土大多只用作建橋、人行道、地窖等不顯眼的基建，雖然它很堅固和便宜，但由於物質粗糙，用作建大廈會影響外觀，故此當貝提出以混凝土建屋時，便受到強烈反對。幸好，貝的老闆齊肯多夫十分開明，據《貝聿銘全集》，當他們接到市區重建項目之一「基普斯灣廣場」的專案時，貝提出想把混凝土直接做成樓體，取代傳統的磚石結構。他花了三年時間，對改良混凝土進行分析和檢測，最後成功建成混凝土公寓。建築史學家Janet指，「貝和團隊把一種醜陋的物料，變成珍貴，其他建築師懂得如何利用科技，但貝就創造新科技，改變行業。」



石頭方面，建築師林兵透露，一般蘇州園林多用太湖石，但在二○○○年代，已很難再找好的石頭和匠人。所以在蘇州博物館的項目中，貝聿銘就想出新方法，他很喜歡北宋書畫家米芾的畫，受其啟發，想到可以把石頭切片，重新擺放以形成一幅畫作，「以石為繪，以壁為紙」。「後來貝覺得石頭層次不夠，因為切片後，石頭泛白，他又想到可以用火槍燒，燒了的部份顏色會變深色，形成一個像山水畫、工筆畫的效果。」



羅浮宮金字塔上的玻璃，其實也內有玄機。Janet表示，一般的玻璃含有鐵質，看上去會帶點綠色，但貝聿銘希望玻璃沒有顏色，就像水晶一樣。「所有人說沒可能，他就去挑戰玻璃生產商。」結果貝「成功爭取」，近八百塊透明玻璃終可裝嵌上金字塔上。