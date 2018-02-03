﻿情人節新春連環效應 年花價升兩倍 情花柯打爆燈

今年情人節緊接農曆新年，市民為愛侶送花之餘，又要準備年花過年，帶旺本地花市。有花店負責人指雙重佳節下，花店未到正日已「忙到甩轆」，不少顧客在情人節一改送玫瑰慣例，轉買朱頂蘭、蕙蘭等花種，以配合新年氛圍，料今年生意額最少較往年多兩成。本港近日天氣嚴寒，影響花期，部份傳統年花如菊花、蘭花等遲開，令市場貨量大減七成，帶動花價升高一至兩倍。



位於中環的「花奴花店」店主曾發明表示，本月中旬情人節過後便是農曆新年，不少男士須買花「交差」，又要辦年花，令近日定單大增，「每日忙到甩轆」，人手不夠應付。他指，有客人為切合農曆新年氣氛，買情人節花束時特選朱頂蘭、蕙蘭等品種；去年玫瑰每打平均賣一千五百至一千六百元，今年加價至一千八百元，仍十分搶手。其中由南美入口的玫瑰最靚、最受歡迎，更加價逾一成。



有「蘭花大王」之稱的楊小龍亦表示，今年香港經濟不俗，加上情人節與農曆新年接近，客人買花甚豪氣。他指今年細盆的兩枝蘭花特別好賣，相信部份人買給愛侶，每盆售一百二十至一百八十元，有豪客甚至「一擸買晒」，亦有客人一次過買逾十打蘭花。



玫瑰一打加至1800元



人稱「年花大王」的香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春亦同意，情人節緊接農曆新年，相信市道會較往年暢旺，但由於人工及運輸成本隨之上漲，故對整體花市表現有所保留。近日本港天氣持續寒冷，他指牡丹、梅花等年花「愈凍就生得愈靚」。



不過，「強記花園」老闆李永強指，其養殖的菊花及百合等年花，均在和暖氣候開花，如今影嚴寒天氣影響，這類花遲了一星期才開，「推唔到應市」。他估計以上花種在整個市場會損失七成供貨量，帶動花價上升一至兩倍。他自言熟客較多，故即使加價亦已賣出七成貨，希望生意比去年好。



至於旺角花墟一帶，蘭花等傳統年花仍最受歡迎。其中一名花店店主李小姐表示，近日天寒地凍，逛花墟的人流相應較少，但在情人節加農曆新年效應下，仍比往年忙碌。