  • 2018年2月3日 星期六
  • 57%
熱門： 天氣阿嬌PTU陳嘉倩炸彈

日報新聞 > 港聞

﻿韓風大盛 棉花鈴蘭成新寵

2018-02-03 列印
Previous Next

　　傳統年花除了桃花、蘭花及牡丹等品種外，業界指近年不少客人開始轉購外國花，其中台灣、日本出產的蘭花及海棠成為新寵。情人節送花，一向以玫瑰為主打，近來韓國文化滲入本港市場，掀起一陣送棉花、鈴蘭潮流。

台日大朵蘭花搶手

　　香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春亦指，多了市民購買日本及台灣出產的大朵蘭花，他指一般蘭花的花瓣只有十至十二公分大小，但台、日的蘭花卻有十四至十五公分，加上開出來的花瓣呈鮮粉紅色，十分漂亮。

　　香港鮮花批發商會前主席黃慶強則指，前年韓劇《鬼怪》大熱，當中男主角贈送女主角棉花（右圖）一幕深入民心，有花店亦跟潮流推出模仿該款式的花束，獲不少情侶青睞。去年韓星宋仲基及宋慧喬結婚時採用的鈴蘭花球，亦成為不少婚宴的花球首選。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd