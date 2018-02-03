﻿壹傳媒指未收黃浩付款 ﻿﻿《壹週》交易終止﻿﻿

壹傳媒集團將香港《壹週刊》賣盤一事擾攘半年，交易昨日正式告吹！壹傳媒昨發表公告，指仍未收到商人黃浩承諾將支付的資金，將視為終止交易，並就可行的補償方案尋求法律意見。黃浩反指對方新管理層拒絕溝通，過去匯款過程出現阻滯。



壹傳媒昨發表公告指，壹週刊廣告股份連同所有與壹週刊廣告有關或使其得益之相關知識產權擁有權，繼續歸壹傳媒所有。《壹週刊》仍將在集團控制下發行，直至另行通知為止。公告又提到，已將有關轉讓安全港資產及相關知識產權擁有權的完成文件簽妥，並存置於買方律師，對方承擔其託管義務，直至安全港完成時收妥款項。基於交易現狀，已要求即時退還全部有關文件，亦已向聯交所申請由下周一復牌。



6000萬保證金可被沒收



據早前公告內容，雙方在簽立買賣協議後，買方須向賣方支付初步保證金，倘安全港未能完成，而買方故意違約，則賣方將有權沒收初步保證金，作為算定損害賠償。黃浩早前亦將初步保證金，由四千萬增加至六千萬元。



不過，黃浩接受查詢時表示一直處於被動狀況，指去年七月起先後三次付款共一億元，形容過程「一波三折」，需嘗試透過中間人、支票、本票、匯款等不同方法付款。他指在壹傳媒於上月三日發通知指交易完成後，準備上周五第一次發放薪金，惟至本周一對方卻指會自行負責：「我也莫名其妙，真是不知是甚麼原因。」



黃反指對方拒絕溝通



黃浩又指，欲向對方了解卻一直未有回音，本周三起雙方未有再溝通，亦未收到任何相關通知，令他無所適從：「若是以前的管理層，相信大家會坐下溝通，如何去解決」，稱會將交易問題跟律師處理。



壹傳媒集團行政總裁張劍虹回應查詢時表示，有留意到黃浩在部份傳媒就事件的言論，但不會作出評論。



