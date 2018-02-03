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﻿貨車甩孖轆險殺人

2018-02-03 列印
■吊臂貨車左尾軸車轆多粒螺絲鬆脫，兩個尾轆先後飛出。
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　　西貢昨日發生貨車甩孖轆險殺人意外。一輛貨車在駛至白沙灣對開時，尾軸一對孖轆先後鬆脫飛出，其中一個飛轆擊中對面線一輛私家車車頭，幸未有擊中擋風玻璃插入車廂，否則司機後果堪虞，意外中私家車司機輕傷。

　　昨午一時許，五十三歲姓譚司機在西貢完成工程後，駕駛吊臂貨車沿西貢公路出九龍至白沙灣對開時，左尾軸車轆多粒螺絲鬆脫，兩個尾轆先後飛出。其中一個撞向路旁咪錶柱後，反彈至對面行車線，一輛私家車入西貢路經，右車頭被擊中損毀，五十九歲姓張司機嚇得煞車；另一轆則飛脫路邊，貨車司機見甩轆停車。

　　整個甩轆過程被貨車後方一輛私家車車cam拍下，只見擊中私家車的飛轆擊中車頭後再彈起，幸彈飛至車頂，沒有擊毀擋風玻璃直插入車內，否則後果堪虞。報警後姓張私家車司機頸部扭傷要送院。警員事後拖走貨車及調查意外原因。

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