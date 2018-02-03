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﻿沙田合一堂幼園 爆發流感

2018-02-03 列印
　　衞生防護中心昨公佈，沙田基督教神召會合一堂幼稚園爆發流感樣疾病個案，受影響學生包括八男十三女，年齡介乎三至五歲，自上月十八日起先後出現發燒、咳嗽和喉嚨痛病徵，十六人已經求醫，兩名三歲男童需要入院，全部人現時情況穩定。該校正接受醫學監察。

1.5萬支疫苗已抵港

　　本港流感疫苗持續短缺，醫管局昨表示，衞生署於早前增加訂購的季節性流感疫苗已經抵港，局方獲配發一萬五千七百支疫苗，連同最新供應的流感疫苗，醫管局現存季節性流感疫苗合共約二萬八千支，各門診診所會繼續為合資格市民提供疫苗注射服務。

　　公立醫院服務壓力持續高企，前日急症室首次求診人次共約五千二百人，其中伊利沙伯醫院及屯門醫院最嚴重，全日分別約有四百四十人求診。多間醫院的內科住院病牀仍然「爆滿」，其中基督教聯合醫院的病牀佔用率，佔用率一度破標達百分之一百一十七。

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