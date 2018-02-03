﻿安明智卸任 迪士尼亞太區總裁換人

財政司司長陳茂波昨代表港府感謝即將離任的華特迪士尼樂園及度假區亞太區總裁及董事總經理安明智（Bill Ernest，見圖），指他過去十五年在不同崗位帶領香港迪士尼樂園度假區向前發展，提出不少具前瞻性的意見，對香港迪士尼樂園度假區和香港旅遊業作出傑出貢獻。
在迪士尼工作逾二十六載的Michael Colglazier形容亞洲區有無盡的發展機會，對任命感到非常高興。
今年情人節緊接農曆新年，市民為愛侶送花之餘，又要準備年花過年，帶旺本地花市。有花店負責人指雙重佳節下，花店未到正日已「忙到甩轆」，不少顧客在情人節一改送玫瑰慣例，轉買朱頂蘭、蕙蘭等花種，以配合新年氛圍...
2018-02-03
梵蒂岡高層人士透露，教廷與中國間有關主教任命問題的架構協議已經準備就緒，幾個月內就可以簽署，這將是中梵斷交近七十年之後，關係的重大突破。 路透社引述梵蒂岡高層消息人士報道，教廷與中國已就任命內地主教達成框架協議，七名獲中國政府承認的主教只要得到教宗「全大赦」，就能夠成為合法主教。消息指，兩名獲教廷認可的主教，願意為「教會更大福祉」讓位給中方選出的主教，另外五名由中方任命、並獲中國政府祝聖的主教，則已向教宗方濟各尋求赦免，為成為合法主教鋪路。消息人士指今次是雙方「君子協定」，坦言不是最理想的安排，但教廷無法預計未來十年、二十年的情況，又說不排除會比現在更糟，以後他們仍會似籠中...
2018-02-03
喜歡尋求挑戰刺激的人士又多一個選擇！全球最長的滑行飛索周四（一日）在阿聯酋哈伊馬角正式對外開放，喜歡尋求挑戰刺激的人士，將從海拔一千六百八十米高、賈伊斯峰上的一個平台，扣上飛索後高速滑下，體驗飛翔的感覺。整個滑行距離長達二點八三公里，由山上平台飛落地面要花大約三分鐘時間。 飛索起點位於阿聯酋的最高的傑伊斯峰上，高空飛索花四個月興建，比之前最長、在波多黎各有二千二百米的高空飛索還要多六百米，打破健力士世界紀錄。有民眾表示：「很奇妙，沒事的，我從未試過這樣滑下來。」這個全球最長滑行飛索的紀錄，當日亦獲健力士世界紀錄大全方面認可。哈伊馬角政府希望新旅遊景點，可以與阿布扎比及杜拜等...
2018-02-03
港島薄扶林大型豪宅屋苑貝沙灣，臨海而建，受不少實力用家垂青。是次精選的放盤正位於此，採兩房一套設計，實用面積約九百方呎，間隔方正實用，露台和房間均享海景，視野開闊，眺望寧靜南丫島景致。 位於薄扶林數碼...
2018-02-03
美股昨晚大幅下挫，杜指早段跌逾四百點，回落近二萬五千點水位，納指曾跌逾百點，失守七千三百點。至於恒指期貨夜市(夜期)亦跟隨外圍大跌，至昨晚十一時半跌三百七十二點報三二一三六點，低水四百六十六點。 杜瓊斯工業平均指數昨晚十一時半見二五七七九點，跌四百零七點；納斯達克指數亦跌八十六點，見七二九九點。滙控美國預託證價格曾見八十四點○五港元，較香港收市價升零點三五港元；中移動美國預託證價格曾見八十點九港元，與香港收市價相若。 美國昨日出爐的一月份就業報告顯示，新增非農職位增幅達二十萬份較預期多，加上工資增長步伐是美國衰退結束以來最快，引發市場憂慮聯儲局今年加息步伐可能加快，...
2018-02-03
翼鋒禾確特效力阿仙奴十二年，早前被賣走卻未獲會方歡送。他透露跟愛華頓簽約一刻，已劍指今晚英超倒戈復仇，並乘槍手有新射手奧巴美揚帶病狀態不足，勢帶領拖肥糖爆冷搶分昂首離開酋長球場，今仗不妨冷敲和局！ （now621台、LeSports HK App周日凌晨1:30直播） 效力阿仙奴十二年間，禾確特曾兩奪英格蘭足總盃，勢估不到在一月十七日被賣到愛華頓後，只可以落魄離開。他透露：「事情發生得很快，當晚還未正式公布我便要馬上離開，在幾名保安監督下拿著垃圾袋執拾個人物品，勢估不倒離開時會如此冷清。」禾確特深信離開兵工廠不是職業生涯走下坡，並準備在今仗向前東家主帥雲加證明自己力...
2018-02-03
Zoey最近忙於為過年置裝，適逢名店The Swank Outlet由即日至2月7日（三）舉行新年割引，旗下產品包括男女服裝、鞋履，都分別有二折及一折優惠，確是買新衫過年的好機會！ 盛裝赴會 鞋履一...
2018-02-03
55嘅苑瓊丹（苑仔），早年憑《唐伯虎點秋香》中石榴姐一角，返內地食老本掘金，拍戲、真人騷等賺到錢就意氣風發，加上有報道指其富商老公黃乃揚經營玻璃生意身家豐厚，擁有逾2億元物業，黃太更加目中無人。日前，...
2018-02-03
最近美國十二名議員聯名致函挪威諾貝爾委員會，提名「雙學三子」——黃之鋒、羅冠聰及周永康角逐二○一八年諾貝爾和平獎，讚揚他們「發起史上最大規模的民主運動，爭取《中英聯合聲明》賦予香港的自治與自由，應該值得肯定」云云。 我倒希望諾貝爾和平委員會真的頒發和平獎給雙學三子，原因是這單提名新聞雖然有報紙做了頭條，但很快就會被人忘掉，如果真的頒了獎給他們，就會讓香港人銘記，這些委員會是以何等方式，去界定其他國家地區的政治運動，如何以他們的標準，強加於其他人的頭上。 二○一四年的佔中，以違法霸佔香港的主要道路開始，時間長達七十九天。佔領之初，發生了大規模的民眾示威衝突，威脅到民眾的人身安...
2018-02-03
自去年十一月二十九日開始，潘頓連續十七個賽馬日交出頭馬，可惜上周三夜馬終於「斷纜」，不過他坦言從來沒有騎師能每次賽事都贏馬，自己也不例外，所以不會太過失望，只會繼續在賽事裏拼盡爭取好成績。明日九匹座騎裏，他認為「大雄圖」和「不可說」的爭勝機會最高。 「大雄圖」過去兩仗先後競逐國際二級賽馬會盃及國際一級賽浪琴表香港瓶，表現尚算不差，尤其是在香港瓶後上甚勁，只落後頭馬「高地之舞」三個多馬位跑第五，周日回師贏馬的千八米途程，潘頓說：「香港瓶向來不利主隊香港馬，但『大雄圖』卻能夠走得接近，演出較預期更佳，證明本身具頂級實力，更難得是此駒體格非特別壯碩，但硬拼過一場後，復課後操練完全...
2018-02-03