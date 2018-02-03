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﻿安明智卸任 迪士尼亞太區總裁換人

2018-02-03 列印
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　　華特迪士尼樂園及度假區昨宣佈，現任加州迪士尼樂園度假村的總裁Michael Colglazier將由三月五日起接任亞太區總裁及董事總經理一職，負責香港、東京及上海三個樂園的營運。港府對決定表示歡迎，並指對方在主題樂園營運及擴建項目推展方面的知識和經驗豐富，有信心他會帶領香港迪士尼樂園度假區邁向高峰。

　　財政司司長陳茂波昨代表港府感謝即將離任的華特迪士尼樂園及度假區亞太區總裁及董事總經理安明智（Bill Ernest，見圖），指他過去十五年在不同崗位帶領香港迪士尼樂園度假區向前發展，提出不少具前瞻性的意見，對香港迪士尼樂園度假區和香港旅遊業作出傑出貢獻。

　　在迪士尼工作逾二十六載的Michael Colglazier形容亞洲區有無盡的發展機會，對任命感到非常高興。

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