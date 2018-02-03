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﻿九龍地盤火警　港島遙望煙沖天

2018-02-03 列印
■火場冒出大量濃煙，身處港島亦可見。
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　　尖沙咀一個地盤昨日發生火警，一批發泡膠建築材料突然着火，在黃色火災警告下，火勢迅速蔓延，火場冒出大量濃煙，身處港島亦可看見。消防員接報到場迅速撲滅火警，一批發泡膠建材燒毀，幸無人受傷。消防員事後調查起火原因。

　　現場為梳士巴利道一個地盤，昨晨十一時許，天文台當時發出黃色火警危險警告訊號，表示火災危險性頗高。其間，一批放在地面的發泡膠等建築材料突然着火焚燒，在天氣乾燥下，加上火乘風勢迅速蔓延及一發不可收拾，工人撲救無果報警。

　　多輛警車及消防車接報趕抵時，現場火光熊熊及不斷冒出濃煙，滾滾黑煙直升上半空，遠至維港對岸的港島亦可看見。消防迅即開喉撲救，約十分鐘將火撲滅，幸無人受傷。警員及消防員事後向地盤工人了解，相信火警無可疑，但起火原因仍調查中。

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