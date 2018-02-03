﻿﻿雙學三子被提名和平獎

李慧琼形容「匪夷所思﻿」



「雙學三子」黃之鋒、羅冠聰及周永康於一四年佔領行動前夕發起重奪「公民廣場」，被裁定非法集結等罪成判囚。美國十二名跨黨派國會議員前日聯署去信挪威諾貝爾委員會，提名三子及「雨傘運動」競逐諾貝爾和平獎。民建聯主席李慧琼形容「成件事係匪夷所思」；新當選港區全國人大代表的陳曼琪亦駁斥，佔中並不「和平」。



民建聯主席李慧琼指，佔中讓香港各方受傷害，過程中影響商業活動、對市民造成不便，亦令家庭朋友對立，而「佔中後遺症」近日仍有出現，有年輕人及警察因佔中時的衝動行為入獄。她直言：「其實成個佔中係冇幫助到香港爭取到任何實質嘅民主進步，反而令中央政府更加擔心」，認為屬外國干預對香港毫無益處。



民建聯立法會議員陳恒鑌亦不滿指，三人獲提名是對諾貝爾的侮辱，令獎項大幅貶值，又稱若「諾先生（諾貝爾）仍在生，一定會被激到噴血並即時取消和平獎！」



港區人大代表陳曼琪批評，違法佔領是以暴力手法挑戰法治，跟「和平」意思不符，又指「在國際政治舞台角力中，香港作為國家一部份，我們港人真的要認清事實，免被利用成為棋子，傷害國家，變成被利用作『自己人打自己人』」。



但公民黨郭榮鏗認為，外界對提名毋須過份敏感，指以他理解提名門檻寬鬆，國會議員、大學教授等亦可提名，至於獲獎與否則由委員會決定，不認同獲提名會衝擊任何國家或政權。



