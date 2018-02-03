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﻿年輕見習女律師墮樓亡

2018-02-03 列印
　　前途一片光明，卻疑受感情及工作問題困擾的一名二十四歲姓韋年輕女見習律師，前晚在太古城寓所大廈天台墮樓死亡。警方未有檢獲遺書，調查後相信事件無可疑。

　　輕生女見習律師與家人同住太古城安盛台順安閣一單位。她去年在中文大學畢業，擁有法學專業證書及法律系榮譽學士學位，生前在中環中心一所律師行工作。前晚十一時許，韋趁家人就寢離開寓所登上大廈三十樓天台跳樓，重傷倒臥大廈對開。保安發現報警，救護員將傷者送院，惜傷重死亡。

　　多名親友到醫院了解獲悉噩耗悲痛萬分，其中一名女親友更情緒激動要親友安慰及坐輪椅。警方並無檢獲遺書，經調查後相信事主因工作及感情問題受困擾輕生，事件無可疑。



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