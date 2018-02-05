﻿零售價料貴一倍 凍到葉都殘 過年捱貴菜

近期天寒地凍，新界菜田寒風凜冽，凌晨更出現霜凍，不少蔬菜被凍死，破壞收成，菜農估計到農曆新年收成下跌三至四成，屆時市民要捱貴菜！新界本地農協會表示，本地菜農損失慘重，霜凍蔬菜「葉都乾埋」，預料新年應節菜批發價會上升達二十元一斤，零售價或升至四、五十元一斤，比往年貴一倍。內地供港菜場亦受寒凍天氣打擊，來貨批發價至少上升一成。



天文台昨午四時三十一分發出霜凍警告，提醒農友今早新界北部可能出現地霜。新界本地農協會主席黃七娣表示，霜凍天氣會凍傷菜根，如天氣稍後回暖後，原本結霜的菜解凍，菜便會三、四成逐漸壞死；霜凍天氣亦令農作物生長緩慢，即使回暖，也影響收成。



上水燕江村黎記有機農場負責人黎成表示，近期用網蓋住菜田，以免菜苗受霜凍影響。他又指，半夜兩點至三點菜葉面便會結霜，黎明時份溶解；不少菜葉凍到穿窿，以後也不能健康生長。



霜凍七成生菜菜芯壞死



黃七娣稱，今年霜凍令本地菜損失慘重，芥蘭凍壞比例為兩至三成，生菜及菜芯損失比例更高達七成。由於天氣影響收成，她指農曆新年的應節菜會好貴，如本地芥蘭、生菜及菜芯的批發價達二十元一斤，估計零售價約四十至五十元一斤，比往年至少貴一倍。



內地菜價格方面，菜商袁昌表示，受霜凍影響，近日內地供港蔬菜價格已上升一成，如菜芯的批發價上升至九至十元一斤；芥蘭的價格亦升幅至十三至十四元一斤，比以往貴近兩元。他續指，青豆亦上升至十六元一斤；青瓜上升至七元一斤，而苦瓜亦升至九元一斤。



蔬菜批發價上升將令市民要捱貴菜，位於觀塘的瑞和街街市的菜檔檔主陳先生表示，平時芥蘭賣十二元一斤，現時二十元一斤，而菜芯及生菜也分別需要十四及十二元一斤。另一菜檔檔主李小姐表示，天氣太凍生意也不太好，「嗌到喉嚨沙啞」也拉不到客，菜價又上升，如菜芯平時賣八元一斤，現在要賣十二元一斤。