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﻿日夜溫差大　寒流下周又來

2018-02-05 列印
■檔主陳先生表示，芥蘭平時賣十二元一斤，現時二十元一斤；菜芯及生菜也加至十四及十二元一斤。
■檔主李小姐表示，菜芯平時賣八元一斤，現在十二元一斤。
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　　入冬寒流持續，天文台昨天發出今年第二個霜凍警告，部份地區氣溫低見攝氏一度。天文台預料今早天氣嚴寒，氣溫最低只得八度，直至本周中期氣溫逐漸回升，除周四及周五有一兩陣驟雨外，其餘日子有望暫別陰暗寒冷天氣，陽光重現。

周中氣溫稍回升

　　天文台預料，今早氣溫介乎八至十三度，乾燥部份時間有陽光，明日氣溫介乎八至十四度，乾燥及早晚寒冷，其後氣溫將回升；至本周四最高氣溫十七度，未來周六更高達十八度。

　　一股冬季季候風補充將在下周初影響華南，下周氣溫會稍為回落。

　　天文台表示，華南的冬季季候風會在未來數天持續，大致天晴及乾燥，日夜溫差較大，預料一股偏東氣流本周後期為廣東沿岸帶來多雲的天氣，未來數天華南天晴乾燥，天氣持續寒冷，日夜溫差較大，市民要小心保暖。
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