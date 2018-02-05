﻿貨車撞毀﻿二級歷史建築﻿ ﻿舊灣仔警署圍牆應聲倒塌﻿

被列為二級歷史建築的舊灣仔警署，昨日發生圍牆被撞塌意外。一輛貨車駛入警署送貨後駛離開時，車尾撞毀大閘及將旁邊一幅圍牆撞塌下行人路，幸當時行人路沒有途人，否則後果堪虞，意外中無人受傷；意外原因警方仍調查中。屋宇署及古蹟辦人員事後到場視察，證實圍牆其餘部份並沒有倒塌危險。



現場為告士打道與菲林明道交界的舊灣仔警署，警署在一九三二年落成，樓高四層，屬對稱U形的新古典建築。警署內的火爐、門窗及樓梯富有三十年代建築風格。警署在○九年十二月被古物古蹟辦事處評為二級歷史建築。其後警署遷往香港警察總部後，舊灣仔警署一度曾打算改為酒店，後因司法覆核暫時擱置計劃，目前警署留作政府部門及警隊所使用。



案發於昨午十二時許，一名五十三歲姓藍男子，駕駛一輛中型貨車進入舊灣仔警署送貨，當司機完成送運貨物後，駕駛中型貨車由謝斐道出入口離開。當貨車駛至閘口前突然失控，右邊車尾猛力撞向大閘，導致大閘連旁邊一幅約四米乘十米的圍牆，以及圍牆前一列鐵欄應聲倒塌，司機見發生意外立即停車及報警。



意外時，幸行人路沒有途人路過，否則後果堪虞。大批警員接報趕抵封鎖現場調查，肇事貨車事後駛回舊灣仔警署內候查，司機通過酒精呼氣測試，意外原因警方仍調查中。



由於被撞毀舊灣仔警署圍牆屬二級歷史建築，屋宇署及古物古蹟辦事處人員事後接通知到場視察，初步證實圍牆其餘部份並沒有倒塌危險。倒塌磚頭由工人搬返警署內等候處理，並用水馬圍着倒塌圍牆位置，鐵閘則由吊車移至警署停車場。



古物古蹟辦事處發言人稱，古蹟辦會從文物保育角度向有關部門提供修葺的技術意見。



