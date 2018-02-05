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﻿流感情況仍會持續數周 專家籲接種疫苗

2018-02-05 列印
■老人及小童等高危人士，應考慮接種流感疫苗。
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　　短短一個月內，本港已錄得一百七十七宗嚴重流感個案，多達九十一人死亡。港大微生物學系講座教授預料，乙型流感仍會持續流行幾星期，據過往經驗，之後可能會流行甲型H1N1流感，亦不排除三、四月時會出現甲型H3N2。

　　就本港疫苗接種率偏低，袁國勇相信，季節性流感疫苗須每年注射，保護率只有四至七成，坦言年紀愈大效用愈差，減低注射疫苗誘因；但他強調疫苗有助減輕病情，減低併發症和死亡機會，呼籲老人家及小孩考慮接種疫苗。

  他提到現時歐美地區採用噴鼻式疫苗，指港大及理大早前已合作研發出疫苗種子，計劃在內地生產及臨牀試驗，以加快研發速度，冀在退休前「做到啲嘢出嚟」。

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