﻿爭取相關措施下學年推行 ﻿羅致光：﻿﻿要加強保護兒童﻿

近來本港虐兒案頻生，勞工及福利局局長羅致光（見圖）昨發表網誌，提到上月五歲女童陳瑞臨疑被父母虐待致死的慘案，不但引起社會上巨大迴響，在政府內亦可說是上下一心，認為要加強有關保護兒童的服務，故現正爭取在本月尾公佈的財政預算案中，推動相關措施，並盡力於下學年推行。



對於早前有意見指羅致光在立法會討論保護兒童政策時，回應會「爭取資源」是推卸責任。他透過網誌反駁，強調自己雖身為局長，在制定相關政策中有領導角色，但絕非能單憑一己的所謂「長官意志」說了算，還要爭取局內，以至政府上下的支持。



他強調不會等待「正常」的程序，而是爭取相關保護兒童措施在一八至一九學年盡快推出。他最後回應在幼稚園推行「一校一社工」的要求，認為幼稚園學生人數差異巨大，一校一社工不公平，亦不合成本效益，強調「循序漸進，才是道理」。



