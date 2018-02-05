﻿棋盤遊戲 體驗猶太教育

猶太人向來被視為頭腦精明、具創意及生意頭腦，三成諾貝爾獎得主更是猶太人，令不少人對猶太式教育深感興趣。有韓國教具融入猶太式教育理念，建立一套教育系統，通過互動的棋盤遊戲，啟發孩子的解難、邏輯及策略思維等能力。 文：黃慧心



一個棋盤、三粒骰子、四組不同顏色的圓環，看似簡單的遊戲，但玩起來卻不簡單。玩家須輪流擲骰子，把得出的數字進行加減乘除運算，然後按運算後所得數字把圓環放在棋盤空格內。玩家須找出最有利的運算方式，然後盡快把自己一方的空格放滿棋子，又或以自己棋子阻止對手把空格填滿。這是一個涉及運算能力及策略思維的遊戲。



棋牌對戰 人性訓練



「猶太人重視策略思維，惟本地學校及家庭卻鮮有提及，所以我很鼓勵家長跟子女下棋。」天賦智能發展中心董事總經理陳麗雯表示，猶太智慧着重生存能力、意志力及解難能力，策略思維是其中一種解難能力，可通過棋盤遊戲學到，「這些不是棋盤遊戲這麼簡單，背後有一套教學系統。」



這套名為「Orda」的韓國教具，本港有十五所幼稚園納入常規課程，韓國當地更有多達一千五百所幼稚園正在使用，但教具其實針對兩歲半至十二歲的孩子而設計，採用螺旋式教學，通過互動遊戲啟發孩子。陳麗雯指，每套遊戲針對數理、空間、記憶、推理、組織及策略等學習領域，從而讓孩子建立邏輯、人際、內省、集中力及表達五大能力，「這些都是猶太式學習的切入點。」中心創辦人兼董事蕭鈞顥補充，部份棋盤遊戲，尤其是棋牌遊戲有對戰成份，更可引發孩子的學習動機。



擲骰運算 邊玩邊加



每套棋盤遊戲至少有五個層次的玩法，並配合大型活動紙，深化所學。導師會按照課程、孩子的年齡及能力，選擇遊戲玩法，通過互動遊戲啟發孩子。蕭鈞顥解釋，猶太式教育的特點之一是「開放式對話」（Havruta），重視創新和思考，因此導師在遊戲時會以引導方式，通過開放式問題，讓孩子思考，不會直接給予答案。



導師Viann以適合二至四歲幼兒玩的「The Garden of Numbers」為例，學員輪流擲兩粒骰子，自行計算點數的總和，計錯了亦不會直接給他們答案。「由起點到終點不斷進行加數運算，小朋友可能在無形中計了四五十條加數。這是一個趣味度高的工具，讓孩子覺得學習很有趣。」



