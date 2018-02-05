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﻿頭條Jetso App送《農曆新年賽馬日》禮券 總值$40000

2018-02-05 列印
■今年二月十八日年初三可以一齊去《農曆新年賽馬日》。
■聽住鄭少秋同汪明荃合唱經典賀年歌。
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　　新年假期流流長除咗拜年、拜年同拜年，仲有好多精彩嘅活動可以成家人去玩！今年二月十八日年初三可以一齊去《農曆新年賽馬日》，聽住鄭少秋同汪明荃合唱經典賀年歌，一邊睇緊張又刺激嘅年度馬壇盛事！仲有麥玲玲提點下大家今年狗年開運錦囊。

　　大家可以邊嘆住美食邊睇緊張又刺激嘅賀歲馬，仲可以去「花開富貴大道」賞下花放鬆下影番張靚相O添！如果新年有禮物收就更加開心啦，今年一入場人人都會有枝「招財筆」同抽獎卡收，真係歡樂年年！

　　想過一個特別嘅新春，立即下載頭條Jetso App回答簡單問題就有機會獲得沙田馬場《農曆新年賽馬日》五十元美食換領券及五十元「馬場有禮」優惠券各一張，名額共四百個，快啲叫埋親友一齊玩，齊齊入馬場攞頭彩！

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