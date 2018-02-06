﻿逾千萬個新字頭手機號碼「8」「7」「4」 首批本月推出 「發」料最熱

本港流動電話號碼多年來以「9」、「5」、「6」開首，市民本月起有更多選擇，包括有好意頭「發」的「8」。通訊辦宣佈，最快本月推出三個新字頭供公眾流動服務使用，包括諧音「死」的「4」、粗口諧音的「7」及廣受歡迎的「8」。不過，有經營手機號碼交易平台的負責人指，「8」字頭雖好，但市民更喜歡結尾幾個號碼具吉祥意頭，如連續的「3」或「9」。



新字頭流動電話號碼約有一千零六十萬個，「4字頭」段內號碼全面開放，「7」字頭暫開放「70」至「73」段內號碼組，而「8」字頭則開放「81」至「83」段號碼。



部份傳呼服務號碼遷移



通訊辦表示，由於營辦商需時新號碼組合作測試，預計首批號碼將於今月起分配予用戶。發言人指，在二○二一年七月一日起部份現有傳呼服務號碼會遷移，以釋放「71」至「73」段內的號碼組。在全面推行所有措施後，流動電話將額外有多一千五百七十二萬個號碼，預計可以應付至二九年的需求增長。



不少網民發揮小宇宙，創作心儀「冧巴」；除了「八條8」，亦有人玩數字諧音，戲稱想要「46709394」（死佬出嚟搞三搞四）及「70869413」（七零八落九四一生），亦有人引用知名歌星林子祥《數字人生》歌詞，想要「43140624」。



電話號碼專門店「靚號王」負責人麥先生指，「8」字意頭好，去年已有客人查詢，但開首號碼並非決定性，「靚冧把」還視乎「尾數」，愈多重複吉利數字，愈多人追捧，他舉例指「9」取長久之意，「3」則有生的意思，「四條3」或「四條9」可以叫價數萬至數十萬元不等。



「8」開首號碼好意頭，亦有短處。麥先生指，現在一些人個人飛線電話以「8」開首，市民或以為是飛線電話而不想接聽。至於「4」（死）和「7」（類似粗口），他認為市民始終有忌諱，而「7字頭」現時亦是傳呼號碼，估計兩個號碼跟「5」字頭一樣，不會太受歡迎。被問到市民最受落的號碼，他指是傳統的「9」和「6」，跟其他字首號碼相比，叫價可以高兩、三倍。



資訊業界促來電分類



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，理解當局須應付社會需求而推新號碼，他認為，政府長遠應將不同類型電話歸納到同一個字頭，以方便市民分辨哪個屬促銷，哪個屬公營機構或個人手機電話。