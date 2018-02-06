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﻿預防不明來電 　境外號碼顯示「+」

2018-02-06 列印
■通訊辦宣佈，最快本月推出「4」、「7」及「8」三個新字頭供公眾流動服務使用。
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　　電話騙案禁之不絕，除了提防奇怪字頭的電話，若未來來電顯示號碼出現「+」號，大家須加倍留神。通訊辦發言人表示，在「4」、「7」及「8」為字首的新流動號碼推出後，市民會開始接到帶有新字首的來電顯示號碼來電；呼籲無論接到任何字首號碼的來電，均須對可疑來電保持警覺。

　　發言人又稱，所有電訊營辦商須在流動電話的「來電號碼顯示」中加入「+」號，作為所有來自香港境外來電的字頭，以茲識別；換言之，即使有來電號碼假冒本地電話號碼，號碼前方亦有「+」，露出真身。
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