﻿揭父母迫沖凍水涼 11歲女單衣上學疑受虐

天寒地凍，父母怎忍心讓子女冷到全身打顫。黃大仙一名十一歲小學女生，疑遭父母逼令在近日用凍水沖涼，只准她穿單薄衣服返學。昨晨女童在攝氏八度下瑟縮上學，教師發現她手腳冰冷，疑她受虐，通知社工報警。女童送院時，獲一名愛心警員脫去羽絨披着保護送院，場面感人。



疑受虐十一歲女童姓胡，與三十五歲父親及四十歲姓錢母親及一名十歲妹妹同住新蒲崗一個劏房單位，一家四口靠綜援過活。據悉，女事主出生至九歲期間，交寄養家庭照顧，近兩年才返回家與家人一起生活，家庭一直有社工跟進。消息稱，與母親同患有兔唇的女事主，在家與妹妹的待遇不一樣，家人較疼惜妹妹，雙親均將一些好東西先給妹妹，但仍給事主足夠食物及沒有虐打。



女事主就讀小四，其妹讀小三，姊妹同在樂善道一所小學就讀。消息稱，事主家中使用儲水式熱水爐，每次母親及妹妹先沖涼，故疑爐內熱水不足，女事主經常「被逼」沖凍水。近日天氣寒冷，她上學時穿着衣服單薄，引起社工注意。



睹不停打冷顫 社工報警



昨晨十時許，市區氣溫約攝氏八度，女事主在上課期間，教師發現她不停打冷顫，懷疑她因僅穿着單薄校服裙及冷衫短襪，保暖不足，了解後通知三十歲姓廖社工，懷疑她遭虐待報警。警員到場未發女童有可疑被虐傷痕；送院時一名愛心男警員見女童手腳冰冷，脫去羽絨外套讓女童披上送院。警方事後根據資料，下午四時許到女童住所以涉嫌虐兒拘捕其雙親及帶署調查。



社署證實，有關女童是社署社工跟進的個案。社工已接觸家長，並按需要為女童及其家庭提供適切的協助。校方表示，事件已交警方處理。



