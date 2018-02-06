﻿﻿黃浩控《蘋果》﻿誹謗 反指﻿壹傳媒毀約﻿

商人黃浩去年七月以四億元出售《都市日報》予金融公司，同月公佈收購《壹週刊》港台業務，但近日被指收購香港《壹週刊》失敗，黃浩先發制人，昨透過GOSSIP DAILY LIMITED入稟控告壹傳媒毀約；他亦以個人名義入稟控告《蘋果日報》，於去年十二月一篇關於康宏的報道中曾對他構成誹謗。



黃浩為GOSSIP DAILY LIMITED的董事，指《壹週刊》、壹傳媒及IDEAL VEGAS LIMITED就《壹週刊》的交易中毀約，要求法庭頒令各被告須把去年八月二十五日支付的保證金交還給原告。



另外，黃浩以個人名義，入稟控告《蘋果日報》、壹傳媒集團行政總裁張劍虹及壹傳媒有限公司，指《蘋果日報》於去年十二月底的一篇標題為「【康宏風暴】消息：康宏曾向黃浩借出近一億元」的報道，內容對他構成誹謗，要求法庭頒禁制令，下令停止再發佈類似言論及報道，並作賠償。



支付近億港元 稱有單有據



黃浩亦於《都市日報》發表六項聲明，指對壹傳媒反口，單方面終止交易感到遺憾。他指從去年七月第一次付款已出現賣方收款問題，代表賣方的律師樓也不願意代收款項，因賣方繼續出現多次收款問題，買方過去半年已經多次用不同的方法付了近億港元給賣方，「有單有據」。



在一月二日深夜，雙方在各自律師在場下同意，以向銀行發出付款指令並完成與匯款銀行的電話確認為基礎，完成香港部份的交易，一月三日賣方收到買方提供的相關證明後正式通過聯交所發出公告，宣佈完成香港部份交易及買方已經支付相關款項。惟賣方於二月一日換上了新管理層後，隨即於二月二日出公告，無理聲稱交易未完成，令買方實在無所適從，買方付出了七個月的努力及近億的港元，現唯有透過法律途徑，盡快取回公道公義。



壹傳媒（282）上周五疑因《壹週刊》賣盤告吹而停牌，至昨日復牌後，股價急瀉，直插百分之七點二五，每股報零點三二元。



