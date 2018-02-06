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﻿美股中段挫209點

2018-02-06 列印
　　美國股市本周首個交易日中段急挫，杜指報二五三一一點，跌二○九點；納指則報七二○七點，跌三十三點。滙控美國預託證券價格見八十二點八一港元，跌零點○四港元；騰訊則見四百三十七點二一港元，跌三點七九港元。紐約期金報每盎司一千三百三十九點八美元，升二點五美元；紐約期油則報每桶六十四點九美元，跌零點五五美元。
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