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﻿iPhone X被投訴 來電畫面遲八秒

2018-02-06 列印
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　　蘋果公司十周年旗艦手機iPhone X，推出以來不斷出現問題。英國《金融時報》報道，近日有最少八百名iPhone X用家投訴，稱收到來電時，手機畫面會延遲六至八秒才出現來電顯示，令用戶無法即時接聽電話。

　　報道指，相關問題最初在蘋果網上論壇被揭發，有iPhone X用家指，即使重新開機後問題雖消失一段時間，但未幾即故態復萌，即使重設軟件設定亦無法解決。至今已有逾八百人指自己均遇上同樣問題。蘋果公司回應事件時指，現場尚未清楚問題是硬件或軟件故障造成，原因仍待調查，但未有保證何時能修復。

　　有本地iPhone X用家亦指，最奇怪是傾談電話時，手機會突然重新開機，惟過程中仍能保持通話，令其不知所措。

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