﻿十年最大單日跌幅 今年首爆股災三股王帶頭跌

美股大瀉，引發環球股市崩盤，港股下挫，今年首次爆發股災。恒生指數昨收市報三萬零五百九十五點，挫百分之五點一二，早前「升市功臣」全線失守，建行（939）、騰訊（700）與工行（1398）成三大拖累恒指的藍籌股。



美股三大指數急瀉，港股難以獨善其身，恒指昨早低開一千二百一十六點後全日反覆向下，最低曾見三萬○五百七十七點，一度回升收窄跌幅，到尾市跌勢再現，全日下瀉一千六百四十九點，創○八年十月以來最大單日跌幅，破三萬一千關口，收報三萬零五百九十五點。



恒指挫1649點



多隻重磅股急挫拖累恒指，建行跌百分之七點六六，收報八點三二元；股王騰訊錄得百分之七點○三跌幅，收報四百一十元；工行亦挫百分之七點二六，收報六點九元；三股合共拖低恒指五百八十一點。藍籌中以內房股碧桂園（2007）跌幅最多，挫逾一成一，收報十四點五元；港交所（388）及平保（2318）分別錄得百分之六點七八和五點九六跌幅。



大跌市後，股民應揸、沽或追貨？耀才證券研究部副總監陳偉聰表示，相信恒指短期仍會受壓，預計港股再回調多三百至五百點，至三萬點才初步有支持。



股評人料續有調整



香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，港股主要受美股拖累，農曆新年北水減少，加上過去一段時間股市上漲不少，故須再作調整，他對大市不會過份悲觀，指經濟基本面向好，看好中長線表現，但坦言市場短期波動較大，預計在三萬一至三萬二水平整固再上，散戶如想入市要做好風險管理。



美股杜指在周一錄得近一千二百點跌幅後，昨晚初段出現過山車走勢，曾跌逾五百點，其後一度倒升三百六十二點，重上兩萬四千點。杜指中段見二四二七○點五六，跌七十五點一九；納指跌十四點九三，見六九五二點六。滙控預託證價格見八十點三六港元，升零點二六港元；騰訊預託證價格見四百一十八點七一港元，升八點七一港元。