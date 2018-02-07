﻿預測難上三萬五 蔡伯勵唔看好

港股經長達兩個月升浪後，昨天急挫，股民有損失。著名堪輿曆法學家蔡伯勵（見圖）早於上月十二日就預測戊戌狗年香港運勢時，就股市點評兩句，當時港股氣勢如虹，正準備衝破三萬二關口，但蔡伯勵取態穩陣，指出「你話更高到三萬五呢，我就唔敢睇，或者會慢慢放緩都未定。」其預測似乎應驗。他又提醒大家，戊戌流年不宜過份進取，「有得變化又好，無得變化都好，都係保守，你話過份個個睇好，我就唔敢睇好喇。」



至於另一位「大師」訊匯證券行政總裁沈振盈昨指，港股大挫，市場「幾傷」，資金更為審慎，市場沽壓大，加上全球收水等不利因素，包括直言近日會跌至二萬九千至三萬點才有反彈力。他又相信，若三月美國增大加息步伐或力度，可能再引發大跌。