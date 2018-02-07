﻿國學泰斗饒宗頤 別了大師

被評為「業精六藝，才備九能」的國學泰斗饒宗頤，昨天凌晨在家中暈倒，送院後不治，享年一百零一歲。多名政府官員及學術界人士對其離世深表哀悼，形容饒公成就超卓，是本港一大瑰寶。饒宗頤的學術研究橫跨十多項範疇，除文、史、哲外，亦包括書法、畫畫、琴韻等藝術領域，甚至精通十多種語言。有作家形容，饒宗頤有如一座滿是名牌店的大商場，其學術之深博、成就之高，恐後世再無第二人能及。



據悉，饒宗頤昨凌晨兩時半在跑馬地寓所內暈倒，被家人發現報警，送至律敦治醫院後不治，享年一百零一歲。其弟子之一的港大前副校長李焯芬透露，饒公年紀老邁，近來受病疾纏擾，昨晚在睡夢中安詳離世。



多名政府官員，包括特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、教育局局長楊潤雄等、以及多間大學均對饒宗頤逝世表示深切哀悼，形容他成就超卓，是本港及世界的一大瑰寶。



饒宗頤字固庵、伯濂、伯子，號選堂，一九一七年出生於廣東潮安縣，父親饒鍔同為學者，家中天嘯樓號稱藏書十萬多卷，為粵東之冠。饒宗頤幼時在父親薰陶下，幾乎每日在天嘯樓看書，自學成才。



四九年移居港 任教中大



四十年代中國戰亂不息，饒宗頤遂於四九年移居本港，之後任教中大新亞書院中國文學系。饒宗頤成就多不勝數，於甲骨文、經學、宗教學、楚辭學、史學、敦煌學、古典文學等領域皆有涉獵，更精通英、法、拉丁文、梵文、巴利文等十多種語言，又深諳詩、書、畫、琴多種藝術，與內地國學大師季羨林有「南饒北季」之美稱。其一生獲獎無數，除了被譽為西方漢學諾貝爾獎的「儒蓮漢學獎」，亦曾獲頒大紫荊勳章，甚至一一年被發現的一顆小行星，亦以他命名。



饒宗頤與本港緣份匪淺，本地除設有國學院、學術館及文化館外，昂坪「心經簡林」的心經出自他手。饒宗頤喜畫荷、蓮，他曾自言筆下荷花充份表現對香港的祝福。



專欄作家陶傑表示，饒公學術成就之高，恐無人能出其右。他形容一般學者專精一門學科，有如一名牌專賣店。惟饒宗頤研究範疇之廣博、精深，猶如一間滿是名牌店的大商場。其非但專治國學，更精通東亞學，除中國、印度、日本三系文化外，他對西方文、史、哲、宗教等皆有涉獵，加上憑藉四處遊歷及考古的經驗，儘管是一些遠古複雜的語言，他能自學而通，如蘇美爾文等，世上幾乎無人懂得，饒公在有關研究可謂「一個人講晒」。



