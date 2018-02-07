﻿﻿雙學三子上訴得直 ﻿﻿「不是勝利不值得慶祝」﻿

「雙學三子」黃之鋒、羅冠聰及周永康於一四年佔領運動前夕發起重奪「公民廣場」，被裁定非法集結等罪成，原被判社會服務令及緩刑，但上訴庭去年八月改判三人入獄六至八個月，三人就判刑提出上訴。終審法院裁定原審裁判官判刑時並無犯錯或不足，而上訴庭新訂立的判刑指引不應有追溯力，因此五位法官一致裁定三人上訴得直，維持原判。三人形容今次是「糖衣包裝」的嚴厲判決，不是勝利，也不值得慶祝。



終院的判詞指，原審裁判官顯然知悉判刑須具阻嚇性，本案涉及大規模集結性質等各項因素，原審裁判官判刑時運用酌情權，考慮三人的動機、情況及悔意，但終院認為原審裁判官的判刑並非明顯不足，又指法庭以往對非法集結罪所判處的刑罰都是社會服務令。



判刑指引不應有追溯力



至於上訴庭就非法集結的案件訂立新的判刑指引，終院判詞指，上訴人干犯的控罪在當時並無判刑指引或標準，而上訴庭並無就有關罪行定下任何固定的量刑起點，只強調香港目前情況，阻嚇性和懲罰是對於涉及暴力和大規模的非法集結案件有相當的必要，「公民抗命」亦非重要求情因素。終院認為上訴庭做法「十分適當」，也符合上訴庭須為將來的判刑事宜作出指引的職責，但不認同上訴庭運用新指引來審理三子的上訴。



公民抗命非求情因素



三子在上訴得直後在庭外會見傳媒，黃之鋒直言結果是「糖衣包裝」的嚴厲判決，指終院完全接納上訴庭極其嚴苛的判刑準則，並認為本案行動涉及一定暴力，但他強調一直堅持和平原則，從沒動機或實際上傷害他人身體。



羅冠聰則稱：「雖然我哋係上訴得直，但香港嘅民主運動輸咗一仗」，因終院的判決認為當日的行動是暴力，即日後若出現同類案件，均會採納上訴庭嚴苛的判刑指引。周永康則指，三人即使可以自由身步出法庭，仍有不少人批評雨傘運動及重奪公民廣場屬暴力，惟卻沒有譴責政府的制度暴力。



