﻿連續三天霜凍警告 打鼓嶺現結霜

連日天氣寒冷，天文台過去一連三天發出霜凍警告，新界打鼓嶺昨一度錄得零點九度低溫下，出現今年首次結霜景象，多部停泊路邊汽車車身鋪上一層白濛濛的薄霜。有菜農稱，結霜令部份蔬菜凍死，估計損失數千元。



近日受到冬季季候風影響，本港天氣持續寒冷，天文台過去三天均發出霜凍警告。新界北區打鼓嶺，昨晨約七時錄得零點九度下，出現今年首次結霜現象，多輛停泊空地及路邊汽車，車頂及擋風玻璃鋪上上一層白濛濛的薄霜。



在打鼓嶺萬屋邊村種植有機蔬菜的王伯稱，早上七時起牀走出屋外，見田中及瓜棚種植的南瓜及合掌瓜，部份樹葉面結了一層薄霜及被凍枯萎，估計損失五千多元。



天文台預測，今日日間部份時間有陽光，最高氣溫約十五度。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁 。展望明日早上仍然寒冷，接近周末氣溫及濕度回升。



