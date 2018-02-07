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﻿全球最佳智庫 團結香港基金上榜

2018-02-07 列印
■鄭李錦芬指，基金會獲得國際認可感到十分榮幸。
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　　美國賓夕法尼亞大學「智庫研究項目」 公佈最新「全球最佳智庫（美國及非美國）」排名榜，全球七千八百多家智庫中，成立僅三年的團結香港基金位列第一百七十三，締造香港首次有智庫得到世界排名的歷史，為港爭光。

　　此外，基金亦首次登上全球「最佳本地經濟政策智庫」排名第一百三十三位，以及再度成為「二○一八年值得關注的智庫」之一、第一百零四位等佳績。基金總幹事鄭李錦芬表示，基金會就獲得國際認可深感榮幸，強調該會重視研究分析，也重視倡議推動，務求思行並進，為香港的長遠整體發展提出有邏輯、有基礎的可行建議。

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