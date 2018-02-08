﻿花蓮6級地震 7死逾260傷 港人危城歷險

香港人旅遊熱點台灣周二深夜爆發黎克特制六級地震，震央位於花蓮縣近海，全台有感，花蓮多座大樓倒塌或傾斜，截至昨晚，地震造成最少七人死亡，二百六十人受傷，其中一名港人輕傷，另七十六人失蹤。不少自由行港人經歷險情後速離酒店，暫住避難中心。



台灣花蓮近海上周日起頻密地震，周二晚上十一時五十分錄得黎克特制六級地震，震源深度約十公里，花蓮市和宜蘭南澳最大震度達七級，造成嚴重破壞。截至昨晚十時，最少七人死亡，逾二百六十人受傷。



港人屈先生與朋友一行十人到花蓮自由行，周二晚抵埗遇上地震，即離開民宿往避難所，他坦言經歷地震後有點擔心，或要過一段長時間才敢再去台灣。另有香港旅客指，地震時酒店房間玻璃碎裂，抽屜被震至打開，打算盡快購買火車票前往宜蘭。旅居花蓮的港人Conney Chiu在facebook發帖指，地震前一刻毫無預兆，地面忽然鼓動，發出「咕嚕咕嚕，很深沉的叫鳴聲，像儲了極大的怒氣！」她走到街上，所有人都跟她說從未試過在花蓮遇過這麼大的地震。



市內多廈震塌或危傾



地震中多座建築物傾斜或倒塌，當中統帥飯店、雲門翠堤大樓、國盛六街二號大樓及四十一號民宅嚴重損毁或傾塌。雲門翠堤大樓地基塌陷，二樓被擠壓到一樓，一樓則被擠壓到地下。位於花蓮市區的統帥飯店，三樓以下樓層被大樓壓毀，救援人員動用機器挖掘，搜尋被困者。花蓮不少地區彷彿受過空襲，街上一片頹垣敗瓦，碎裂的玻璃散落一地，建築物鋼筋凸出變型，馬路震至扭曲或裂開。



一名一度被困於統帥飯店的員工指，地震時他與同事值班：「才震了一下，一踏出去櫃台不到兩步距離，整個一樓大廳就倒塌了。」他當時躲在一根柱子旁，其後被壓倒，「當下第一時間心裏直覺完了！」他在黑暗中等待十多小時，直至昨午獲救，他慶幸自己無大礙。



一港人傷 入境處接15宗求助



總統蔡英文到花蓮勘災，她指救災人員以最快速度、全力投入救人。本港入境處接獲十五名港人或其家屬求助，其中一名女子腳步受傷，經治理後出院。旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，沒收到港人求助個案，目前台灣只有一個香港團的行程將往花蓮，全團二十三人安全，得悉地震消息後，決定留在台北。