﻿兒童感染遞增 恐疫情「未到頂」 幼園小學停課斷感染鏈

冬季流感肆虐，病毒在逾三百所學校蔓延。為切斷感染鏈，政府宣佈幼兒園及小學今日起提早放農曆年假，但學校須啟動應變措施，開放予有需要學童返校。特首林鄭月娥解釋，停課屬短期措施，強調當局日後會研究更好的計劃應對。



衞生防護中心總監黃加慶表示，據監測數據顯示，冬季流感活躍程度過去數周持續上升至高水平，至今出現十二宗兒童嚴重感染個案，其中十一人未有接種流感疫苗。而與流感相關的入院率在上兩周更達到最高峰水平，當中以五歲或以下幼童最多，每一萬人口有近八點五宗。經政府召開跨部門會議，綜合各專家意見，決定採取預防性措施，宣佈所有小學、幼稚園及幼兒中心今日起提早放農曆新年假期，透過減少社交接觸，減低學童染病機會。



港大微生物學系講座教授袁國勇亦指，兒童感染人數遞增，預料疫情或「未到頂」，會維持一段時間；而幼兒園及小學屬當中的疫症爆發中心，故提早放假為中斷流感爆發鏈的最佳做法。他又呼籲小童盡快接種疫苗。



特首林鄭月娥表示，提早放假的決定，屬切斷感染鏈的短期措施，相信對校方影響不大，又指政府將研究更好的計劃，以應對日後的流感季節。教育局局長楊潤雄強調，決定是局方考慮多個因素後的措施，並不倉卒；同時亦已要求學校保持校舍開放，讓有需要的家長如常帶學童回校照顧。



再有四校84學童中招



據衞生防護中心的最新數字顯示，截至前日已有三百三十六所幼稚園、幼兒中心及小學爆發流感樣疾病。昨日一名患有長期病患的五歲女童及一名居於內地的兩歲男童亦證實患上乙型流感，各獲臨牀診斷為腦病變，現分別於瑪嘉烈醫院兒科深切治療部及瑪麗醫院留醫；女童目前情況嚴重，男童則情況穩定。



此外，昨日再多四所小學及幼稚園爆發流感個案，涉及八十四名三至十一歲學童，部份人證實對乙型流感病毒呈陽性反應，全部現時情況穩定。



